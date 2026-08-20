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    Flughafen Wien überrascht: Gewinn steigt trotz weniger Passagieren

    **Flughafen Wien steigert Ergebnis trotz rückläufiger Passagierzahlen in Wien**

    Die Flughafen Wien AG hat im ersten Halbjahr 2026 ihr Ergebnis trotz eines schwierigen Marktumfelds deutlich verbessert. Das Periodenergebnis vor Minderheiten stieg um 7,0 Prozent auf 123,2 Millionen Euro. Das EBITDA erhöhte sich um 7,3 Prozent auf 227,1 Millionen Euro, das EBIT legte um 9,1 Prozent auf 159,4 Millionen Euro zu. Maßgeblich waren vor allem gesunkene operative Aufwendungen, ein konsequentes Sparprogramm und positive Sondereffekte.

    Der Umsatz blieb dagegen nahezu unverändert. Die Erlöse der Flughafen-Wien-Gruppe stiegen im Jahresvergleich lediglich um 0,9 Prozent auf 529,3 Millionen Euro. Der operative Cashflow sank unter anderem wegen höherer Steuerzahlungen sowie des Abbaus von Verbindlichkeiten und Rückstellungen von 157,1 auf 147,0 Millionen Euro. Der Free-Cashflow verringerte sich von 147,4 auf 133,7 Millionen Euro.

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    Verkehrsseitig entwickelte sich das Geschäft uneinheitlich. Die gesamte Gruppe mit den Beteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice zählte von Jänner bis Juni 19,98 Millionen Passagiere – ein Plus von 1,9 Prozent. Während der Standort Wien einen Rückgang von 3,2 Prozent auf 14,27 Millionen Reisende verzeichnete, wuchs Malta um 15,6 Prozent auf 5,25 Millionen Passagiere. Kosice legte sogar um 43,5 Prozent auf 460.245 Fluggäste zu. In Wien belasteten vor allem die Reduktion des Low-Cost-Angebots, hohe Standortkosten und die Auswirkungen des Nahost-Konflikts. Die Zahl der Flugbewegungen sank um 4,6 Prozent, der Sitzladefaktor verbesserte sich hingegen um 1,7 Prozentpunkte auf 79,3 Prozent.

    Im Juli setzte sich das Muster fort: Wien verzeichnete mit 3,13 Millionen Passagieren einen Rückgang von 4,7 Prozent. Malta wuchs um 14,7 Prozent, Kosice um 16,9 Prozent. Gruppweit stieg das Aufkommen dadurch leicht um 0,4 Prozent auf 4,47 Millionen Reisende.

    Die Gesellschaft erhöhte ihre Jahresprognose leicht. Für 2026 werden nun rund 42,5 Millionen Passagiere in der Gruppe und 30,5 Millionen am Standort Wien erwartet. Beim Umsatz rechnet der Flughafen mit etwa 1,08 Milliarden Euro, beim EBITDA mit 425 Millionen Euro und beim Periodenergebnis nach Minderheiten mit rund 190 Millionen Euro. Die Investitionen sollen rund 330 Millionen Euro erreichen. Im ersten Halbjahr flossen bereits 150,8 Millionen Euro in Projekte, darunter 59,6 Millionen Euro in die Terminal-3-Süderweiterung in Wien. Diese soll im zweiten Quartal 2027 planmäßig eröffnet werden.

    Vorstand und Unternehmen fordern angesichts der Standortnachteile eine Reduktion oder Abschaffung der Flugabgabe sowie weitere Entlastungen. Der Halbjahresbericht ist online in deutscher und englischer Sprache verfügbar.



    Vienna International Airport

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    Die Vienna International Airport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 51,80EUR auf Tradegate (19. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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