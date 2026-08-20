SBO vor der Trendwende: Aufträge steigen, Gewinn bleibt deutlich zurück

Beim Umsatz zeigte sich die Erholung bislang allerdings nur schrittweise. Mit 204,7 Millionen Euro lag der Erlös noch um 19,3 Prozent unter dem Vorjahreswert von 253,6 Millionen Euro. Neben dem niedrigen Auftragseingang im Jahr 2025 belasteten Nachlaufeffekte, logistische Einschränkungen im Nahen Osten und Währungseinflüsse das Geschäft. Bereinigt um Wechselkurseffekte sank der Umsatz um 14,7 Prozent. Sequenziell verbesserte sich die Entwicklung jedoch: Nach acht Quartalen mit Rückgängen oder Stagnation stieg der Umsatz von 98,5 Millionen Euro im ersten auf 106,1 Millionen Euro im zweiten Quartal – ein Plus von 7,7 Prozent.

Die österreichische SBO AG sieht Anzeichen für eine Erholung ihres Kerngeschäfts. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,5 Prozent auf 235,3 Millionen Euro. Der positive Trend aus dem ersten Quartal setzte sich im zweiten Quartal trotz des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten fort. Der Auftragsbestand erhöhte sich seit Jahresbeginn um 31,7 Prozent auf 117,9 Millionen Euro.

Die Ergebniskennzahlen blieben deutlich hinter dem Vorjahr zurück. Das EBITDA halbierte sich nahezu auf 24,2 Millionen Euro, die Marge sank von 17,5 auf 11,8 Prozent. Das EBIT ging auf 6,9 Millionen Euro zurück, nach 28,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Vor Steuern verdiente SBO 3,1 Millionen Euro, nach Steuern blieben lediglich 0,2 Millionen Euro. Im zweiten Quartal zeichnete sich jedoch eine Verbesserung ab: Das EBITDA stieg gegenüber dem Jahresauftakt um 11,3 Prozent, das EBIT sogar um 52,2 Prozent.

Auf Segmentebene erholte sich die Precision-Technology-Sparte. Ihr Umsatz legte im zweiten Quartal gegenüber dem ersten um 21,8 Prozent zu, unterstützt durch höhere Kapazitätsauslastung. Dennoch blieb der Halbjahresumsatz mit 85,9 Millionen Euro klar unter Vorjahr. Die Energy-Equipment-Division erzielte 118,7 Millionen Euro Umsatz, 18,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Belastend wirkten ein ungünstiger Produktmix, Anlaufkosten für ein US-Zentrum sowie die Folgen des Nahost-Konflikts.

SBO forciert zugleich die Diversifizierung. Der Anteil neuer Geschäftsfelder am Auftragseingang nähert sich zehn Prozent. Wachstum erwartet das Unternehmen insbesondere bei Additive Manufacturing, Geothermie und Subsea Flow Control. Sieben zusätzliche 3D-Drucker sollen die Kapazitäten in den USA und Großbritannien erweitern.

Die Bilanz bleibt solide: Die Eigenkapitalquote lag bei 47,5 Prozent, die Liquidität bei 254,8 Millionen Euro. Wegen Dividende, Investitionen und höherem Working Capital stieg die Nettoverschuldung auf 100,1 Millionen Euro. Für das zweite Halbjahr erwartet SBO eine weitere Erholung.

Die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,53 % und einem Kurs von 28,90EUR auf Tradegate (19. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.