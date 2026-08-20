Deutsches Wachstumswunder räumt erneut ab, trotzdem fällt die Aktie!

Gegenüber den ersten 6 Monaten des vergangenen Geschäftsjahres legten die Erlöse währungsbereinigt um 41,4 Prozent auf 249,7 Millionen Euro zu. Insgesamt konnte Tonies rund 827.000 seiner Audiospielboxen verkaufen – ein Erfolg, der nach Unternehmensangaben auch auf das im September vergangenen Jahres eingeführte Nachfolgermodell Toniebox 2 zurückzuführen ist.

Der im deutschen Nebenwerteindex SDAX notierte Spielzeughersteller Tonies hat am Donnerstagmorgen seine Zahlen zum abgelaufenen Halbjahr vorgelegt und dank des anhaltenden Verkaufserfolgs seiner Audiospielbox ein starkes Wachstum verzeichnet.

Höhere Geräteverkäufe belasten (vorübergehend) die Margen

Nach Regionen verzeichnete der Konzern mit einem Plus von währungsbereinigten 57 Prozent seinen größten Erfolg in Nordamerika. Mit einem Volumen von 104,3 Millionen Euro liegt die Region inzwischen vor dem DACH-Raum, wo sich das Unternehmen um 26 Prozent auf 88,9 Millionen Euro steigern konnte. Im Rest der Welt legten die Erlöse um 43 Prozent auf rund 50 Millionen Euro zu. Das zeigt die wachsende Bedeutung des internationalen Geschäfts.

Operativ zeigen sich jedoch deutliche Herausforderungen, denn die bereinigte EBITDA-Marge ist von 2,1 auf 0,7 Prozent gesunken. Damit entwickelte sich der bereinigte operative Ertrag rückläufig von 3,8 auf 1,8 Millionen Euro. Ohne Bereinigungen erzielte Tonies nach +3,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum einen Fehlbetrag von 0,4 Millionen Euro. Der Konzern machte hierfür Verlagerungen im Produktmix sowie die US-Zölle verantwortlich.

Jahresziele bekräftigt, Margenerholung im zweiten Halbjahr

Seine Geschäftsprognose für 2026 hat das Unternehmen bekräftigt. Angestrebt wird ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 20 Prozent auf mehr als 760 Millionen Euro, wobei Nordamerika mit +30 Prozent der Wachstumstreiber bleiben soll. Die bereinigte EBITDA-Marge soll sich auf 9 bis 11 Prozent belaufen – das setzt eine Leistungssteigerung im zweiten Halbjahr voraus.

Finanzchef Hansjörg Müller verwies in der Pressemitteilung darauf, dass der Verkauf von mehr Toniebox zu einer vorübergehenden Margenschwäche geführt habe, die gewachsene Gerätebasis künftig aber zu stärkeren "Attach-Umsätzen" führen soll, also dem Verkauf von mehr Tonies und downloadbaren Inhalten.

Gewinne werden verkauft, Aktie unter Druck

An der Börse nahmen Anlegerinnen und Anleger das Zahlenwerk zunächst positiv auf, die Aktie konnte nach dem Handelsstart bis zu 3 Prozent zulegen. Diese Gewinne büßte sie jedoch rasch ein und handelte am frühen Donnerstagvormittag mit leichten Verlusten – angesichts der Kursgewinne von +100 Prozent in den vergangenen 12 Monaten und von +18 Prozent seit dem Jahresanfang ist hier bereits einiges an Wachstum eingepreist gewesen.

Charttechnisch handelt Tonies aktuell in einem übergeordneten Aufwärtstrend, dieser könnte kurz- und mittelfristig allerdings in Schwierigkeiten geraten, denn die Aktie ist in den vergangenen Tagen unter die 50-Tage-Linie gerutscht, die bislang auch die Reaktion auf das gute Halbjahresergebnis gedeckelt hat. Bleibt es dabei, dürfte sie als Widerstand bestätigt werden, was einen Pullback in den Bereich zwischen 10 und 11 Euro nach sich ziehen könnte.

Fazit: Attraktive Bewertung, wenn die Versprechen gehalten werden

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ist die Aktie derzeit fair bewertet. Für 2026 steht ein KGVe von 35 zu Buche, für 2027 von 21,4 – beides geht mit Blick auf das hohe Umsatzwachstum in Ordnung. Entscheidend wird jetzt das Versprechen des Unternehmens, seine EBITDA-Marge in der zweiten Jahreshälfte kräftig zu steigern. Gelingt das im von Analystinnen und Analysten vorhergesehenen Maß auch über 2026 hinaus wäre Tonies mit einem EV/EBITDA-Verhältnis von 11,3 im kommenden Jahr sehr attraktiv bewertet, was der Aktie weitere Luft nach oben verschaffen dürfte.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 12,10EUR auf Tradegate (20. August 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.





Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Schreibe Deinen Kommentar