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    Besonders beachtet!

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    tonies Registered (A) Aktie bestätigt den positiven Trend - 20.08.2026

    Am 20.08.2026 ist die tonies Registered (A) Aktie, bisher, um +4,07 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der tonies Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - tonies Registered (A) Aktie bestätigt den positiven Trend - 20.08.2026
    Foto: 916319805

    Tonies Registered (A) bietet mit der Toniebox ein einzigartiges, kinderfreundliches Audioerlebnis, das sich durch seine intuitive Bedienung und das innovative Konzept der Tonie-Figuren von der Konkurrenz abhebt.

    tonies Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.08.2026

    Mit einer Performance von +4,07 % konnte die tonies Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in tonies Registered (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +20,65 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche ist die tonies Registered (A) Aktie damit um +2,73 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,52 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +21,35 % gewonnen.

    tonies Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,73 %
    1 Monat +5,52 %
    3 Monate +20,65 %
    1 Jahr +111,04 %
    Stand: 20.08.2026, 08:04 Uhr

    Informationen zur tonies Registered (A) Aktie

    Es gibt 113 Mio. tonies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,43 Mrd. € wert.

    Spielwarenhersteller Tonies steigert Umsatz deutlich - Prognose bestätigt


    Der Spielwarenhersteller Tonies hat im ersten Halbjahr dank der starken Nachfrage nach der "Toniebox 2" den Umsatz deutlich gesteigert. Die Prognose für 2026 wurde bestätigte. Die Erlöse kletterten im ersten Halbjahr um 38 Prozent auf rund 243 …

    tonies Registered (A): Toniebox 2 Fuels 41% H1 Growth in North America


    tonies delivered another period of dynamic expansion in H1 2026, with surging demand for Toniebox 2 and strong growth across all regions and product categories.

    tonies Registered (A): Toniebox 2 treibt 41 % Umsatzplus weltweit


    tonies setzt seinen Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Starke Zuwächse in allen Regionen, ein boomender Nordamerika-Markt und erfolgreiche Produktneuheiten prägen das erste Halbjahr 2026.

    tonies Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die tonies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur tonies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    tonies Registered (A)

    0,00 %
    +2,73 %
    +5,52 %
    +20,65 %
    +111,04 %
    +174,05 %
    +30,17 %
    +25,90 %
    ISIN:LU2333563281WKN:A3CM2W
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