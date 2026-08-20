Treon Flow bietet eine nahtlose Fortführung für Amazon Monitron und optimiert gleichzeitig die vorausschauende Wartung für große Anlagenflotten

DALLAS, 20. August 2026 /PRNewswire/ -- Treon Inc., ein führender Anbieter KI-nativer Lösungen für die intelligente Industrie, hat heute einen nahtlosen Migrationspfad für Nutzer von Amazon Monitron angekündigt. Dieser ermöglicht es Unternehmen, ihre bestehenden Investitionen in die Zustandsüberwachung zu schützen und gleichzeitig den Schritt zur nächsten Generation der KI-gestützten vorausschauenden Wartung (Predictive Maintenance) zu vollziehen.

Treon Flow basiert auf den 2025 eingeführten Kerntechnologien von Amazon Monitron und bietet einen einfachen Migrationspfad, vergünstigte Abonnements sowie erweiterte Funktionen für die vorausschauende Instandhaltung, wobei die Instandhaltungserfahrung, die Prozesse und die Arbeitsweisen, die Amazon-Monitron-Anwender bereits kennen und denen sie vertrauen, beibehalten werden.

Da Industrieunternehmen zunehmend bestrebt sind, Ausfallzeiten zu reduzieren, die Zuverlässigkeit ihrer Anlagen zu verbessern und größere Maschinenflotten effizienter zu betreiben, bietet Treon Flow eine leistungsstarke, KI-gestützte Lösung für die vorausschauende Instandhaltung, die speziell für Anlagen im Bereich Materialtransport und „Balance-of-Plant"-Anlagen optimiert ist. Gleichzeitig bewahrt es die Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, die Amazon Monitron zu einer der branchenweit am häufigsten eingesetzten Plattformen für die Zustandsüberwachung in Materialtransportumgebungen gemacht haben.

„Amazon Monitron hat vielen Unternehmen dabei geholfen, ihre ersten Schritte in Richtung skalierbarer vorausschauender Instandhaltung zu machen", sagte Tom Nordman, SVP Marketing und Vertrieb bei Treon. „Wir möchten, dass diese Kunden auf diesem Erfolg weiter aufbauen können. Deshalb bieten wir einen einfachen Migrationspfad und vergünstigte Treon-Flow-Abonnements an, um sowohl Kosten als auch Betriebsunterbrechungen zu minimieren. Unser Ziel ist es, für die kommenden Jahre eine moderne, agile und sich kontinuierlich weiterentwickelnde Plattform für Instandhaltungsabläufe bereitzustellen."

Treon Flow und der Amazon Monitron Continuation Path werden vom 18. bis 21. Oktober 2026 auf der PACK EXPO International im McCormick Place in Chicago, Illinois, vorgestellt. Besucher können Treon Flow in Aktion erleben und sich über den nahtlosen Migrationspfad zur KI-gesteuerten vorausschauenden Instandhaltung informieren. Der Stand von Treon ist S-3196.