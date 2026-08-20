🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Treon Flow bietet eine nahtlose Fortführung für Amazon Monitron und optimiert gleichzeitig die vorausschauende Wartung für große Anlagenflotten

    DALLAS, 20. August 2026 /PRNewswire/ -- Treon Inc., ein führender Anbieter KI-nativer Lösungen für die intelligente Industrie, hat heute einen nahtlosen Migrationspfad für Nutzer von Amazon Monitron angekündigt. Dieser ermöglicht es Unternehmen, ihre bestehenden Investitionen in die Zustandsüberwachung zu schützen und gleichzeitig den Schritt zur nächsten Generation der KI-gestützten vorausschauenden Wartung (Predictive Maintenance) zu vollziehen.

    Amazon Monitron migration to Treon Flow

    Treon Flow basiert auf den 2025 eingeführten Kerntechnologien von Amazon Monitron und bietet einen einfachen Migrationspfad, vergünstigte Abonnements sowie erweiterte Funktionen für die vorausschauende Instandhaltung, wobei die Instandhaltungserfahrung, die Prozesse und die Arbeitsweisen, die Amazon-Monitron-Anwender bereits kennen und denen sie vertrauen, beibehalten werden.

    Da Industrieunternehmen zunehmend bestrebt sind, Ausfallzeiten zu reduzieren, die Zuverlässigkeit ihrer Anlagen zu verbessern und größere Maschinenflotten effizienter zu betreiben, bietet Treon Flow eine leistungsstarke, KI-gestützte Lösung für die vorausschauende Instandhaltung, die speziell für Anlagen im Bereich Materialtransport und „Balance-of-Plant"-Anlagen optimiert ist. Gleichzeitig bewahrt es die Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, die Amazon Monitron zu einer der branchenweit am häufigsten eingesetzten Plattformen für die Zustandsüberwachung in Materialtransportumgebungen gemacht haben.

    „Amazon Monitron hat vielen Unternehmen dabei geholfen, ihre ersten Schritte in Richtung skalierbarer vorausschauender Instandhaltung zu machen", sagte Tom Nordman, SVP Marketing und Vertrieb bei Treon. „Wir möchten, dass diese Kunden auf diesem Erfolg weiter aufbauen können. Deshalb bieten wir einen einfachen Migrationspfad und vergünstigte Treon-Flow-Abonnements an, um sowohl Kosten als auch Betriebsunterbrechungen zu minimieren. Unser Ziel ist es, für die kommenden Jahre eine moderne, agile und sich kontinuierlich weiterentwickelnde Plattform für Instandhaltungsabläufe bereitzustellen."

    Treon Flow und der Amazon Monitron Continuation Path werden vom 18. bis 21. Oktober 2026 auf der PACK EXPO International im McCormick Place in Chicago, Illinois, vorgestellt. Besucher können Treon Flow in Aktion erleben und sich über den nahtlosen Migrationspfad zur KI-gesteuerten vorausschauenden Instandhaltung informieren. Der Stand von Treon ist S-3196.

    Seite 1 von 2 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Treon Flow bietet eine nahtlose Fortführung für Amazon Monitron und optimiert gleichzeitig die vorausschauende Wartung für große Anlagenflotten DALLAS, 20. August 2026 /PRNewswire/ - Treon Inc., ein führender Anbieter KI-nativer Lösungen für die intelligente Industrie, hat heute einen nahtlosen Migrationspfad für Nutzer von Amazon Monitron angekündigt. Dieser ermöglicht es Unternehmen, ihre …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     