SK hynix Aktie mit kräftigem Kursplus - 20.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von SK hynix. Mit einer Performance von +5,48 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,82 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SK hynix Aktie. Nach einem Plus von +0,82 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1.040,00€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in SK hynix investiert war, konnte einen Gewinn von +3,48 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um +4,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,89 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SK hynix auf +103,92 %.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,84 % 1 Monat -1,89 % 3 Monate +3,48 % 1 Jahr +103,92 %

Informationen zur SK hynix Aktie

Stand: 20.08.2026, 08:05 Uhr

Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 699,92 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

In Seoul katapultiert sich SK Hynix um mehr als 14 Prozent nach oben. Ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 28,7 Milliarden US-Dollar soll den Kurs absichern – doch das ist nicht der einzige Milliardenplan.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,76 %. Western Digital notiert im Plus, mit +1,35 %.

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Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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