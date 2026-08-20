DroneShield Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 20.08.2026

Am heutigen Handelstag konnte die DroneShield Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,13 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die DroneShield Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,56 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,1970€, mit einem Plus von +4,13 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von DroneShield in den letzten drei Monaten Verluste von -30,41 % verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -3,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,19 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei DroneShield auf -37,04 %.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,25 % 1 Monat -11,19 % 3 Monate -30,41 % 1 Jahr -37,30 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 20.08.2026, 08:06 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Suche nach einem möglichen Kursboden nach dem Rückgang auf etwa 1,15 Euro; als technische Marke gelten 1,30–1,35 Euro. Die Bewertung wird bei nur 15 % Wachstum 2026 als anspruchsvoll, bei 30–40 % Wachstum, steigenden Margen und höheren SaaS-Anteilen jedoch als attraktiv gesehen. Entscheidend seien neue Großaufträge, Pipeline-Monetarisierung und die Transformation zum C-UAS-Systemanbieter; die hohe Leerverkaufsquote belastet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 924 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,10 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Leonardo, Lockheed Martin und Co.

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,02 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,12 %. RTX Corporation Reg Shs notiert im Minus, mit -0,16 %.

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Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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