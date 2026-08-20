Moderna Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 20.08.2026

Mit einer Performance von -5,28 % musste die Moderna Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +174,78 %, geht es heute bei der Moderna Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Moderna-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +262,45 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um +160,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +166,31 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Moderna +464,01 % gewonnen.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +160,05 % 1 Monat +166,31 % 3 Monate +262,45 % 1 Jahr +502,95 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 20.08.2026, 08:06 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssprung der Moderna-Aktie um rund 180 % auf über 174 US-Dollar nach einer massiven Hochstufung von 40 auf 170 US-Dollar. Das außergewöhnlich hohe Handelsvolumen und mögliche Rückkäufe von Shortsellern werden als Zeichen einer Neubewertung gesehen. Einige erwarten weitere Gewinne bis 200 US-Dollar, andere halten den Kurs für übertrieben und rechnen mit einer Korrektur. Mehrere Anleger verkaufen Teilpositionen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,73 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,12 %. Sanofi notiert im Minus, mit -0,82 %. Novavax notiert im Plus, mit +1,46 %. BioNTech verliert -1,86 %

Moderna Aktie jetzt kaufen?

Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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