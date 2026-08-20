BioNTech Aktie fällt um -1,86 % - 20.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die BioNTech Aktie. Sie fällt um -1,86 % auf 95,00€. Nach dem gestrigen Anstieg von +20,85 %, geht es heute bei der BioNTech Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die BioNTech-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +27,70 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BioNTech Aktie damit um +20,55 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,07 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BioNTech +17,65 % gewonnen.

BioNTech Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,55 % 1 Monat +22,07 % 3 Monate +27,70 % 1 Jahr -0,10 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BioNTech Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 20.08.2026, 08:07 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BioNTechs starken Handelsschluss bei rund zehnfachem Volumen, was als mögliches Akkumulationssignal und Grundlage für einen Anstieg Richtung 130 US-Dollar gesehen wird. Modernas Kursverdopplung nach positiven Onkologie-Daten nährt Hoffnungen auf eine Neubewertung der mRNA-Technologie und BioNTechs Potenzial. BNT327-Daten sind ermutigend, aber wegen nur 31 Patienten begrenzt belastbar; BNT116 zeigt frühe Wirksamkeit. Embargierte Präsentationen schüren Erwartungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BioNTech eingestellt.

Informationen zur BioNTech Aktie

Es gibt 251 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,32 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Ob die BioNTech Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BioNTech Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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