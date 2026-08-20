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    Cumulus Neuroscience gibt die Veröffentlichung eines Artikels in der Fachzeitschrift „Scientific Reports" bekannt, der belegt, dass die NeuLogiq-Plattform für die multimodale kognitive Beurteilung von Menschen mit ALS und FTD zu Hause geeignet und einsetz

    • Die endgültigen Ergebnisse der CNS-102-Studie, die in der Fachzeitschrift Scientific Reports veröffentlicht wurden, zeigen, dass die NeuLogiq-Plattform für den Heimgebrauch erfolgreich bei Patienten mit erheblichen motorischen und kognitiven Beeinträchtigungen eingesetzt werden kann – 82 % der ALS-Teilnehmer bewerteten die Plattform als benutzerfreundlich, und 75 % beurteilten die Technologie insgesamt als positiv oder sehr positiv.
    • Dies ist die erste veröffentlichte Studie, die bei Menschen mit ALS und damit verbundenen Formen der FTD ein zu Hause durchgeführtes EEG mit einer kognitiven Mehrbereichsuntersuchung kombiniert und damit eine anerkannte Messlücke in einem Bereich schließt, in dem der am häufigsten verwendete klinische Endpunkt, der ALSFRS-R, in erster Linie den motorischen Verfall erfasst.
    • Explorative Hinweise aus der Längsschnittanalyse zur Sprachflüssigkeit und Emotionserkennung in der ALS-Kohorte, die mit der neuropsychologischen Testbatterie in der Klinik nicht festgestellt wurden, verdeutlichen den potenziellen Nutzen einer häufigeren, multimodalen Datenerhebung zu Hause.

    BELFAST, Nordirland, 20. August 2026 /PRNewswire/ -- Cumulus Neuroscience (Cumulus; das Unternehmen), ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheit, das sich darauf konzentriert, klinische Studien in den Neurowissenschaften und die Patientenversorgung durch verbesserte Daten voranzutreiben, gab heute die Veröffentlichung der endgültigen Ergebnisse seiner bahnbrechenden CNS-102-Studie in der Fachzeitschrift Scientific Reports bekannt. Der Artikel mit dem Titel „Longitudinal cognitive assessment using the Cumulus NeuLogiq Platform in Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Dementia" („Kognitive Längsschnittuntersuchung mithilfe der Cumulus NeuLogiq Platform bei amyotropher Lateralsklerose und frontotemporaler Demenz") zeigt, dass die NeuLogiq-Plattform für den Heimgebrauch im Rahmen eines achtmonatigen Protokolls praktikabel und gut verträglich war und von Menschen mit ALS und FTD als sehr benutzerfreundlich bewertet wurde. Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit der PRECISIONALS-Initiative durchgeführt, einer von Research Ireland geförderten Kooperation zwischen Wissenschaft und Industrie, die am Trinity College Dublin angesiedelt ist.

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    PR Newswire (dt.)
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    Cumulus Neuroscience gibt die Veröffentlichung eines Artikels in der Fachzeitschrift „Scientific Reports" bekannt, der belegt, dass die NeuLogiq-Plattform für die multimodale kognitive Beurteilung von Menschen mit ALS und FTD zu Hause geeignet und einsetz Die endgültigen Ergebnisse der CNS-102-Studie, die in der Fachzeitschrift Scientific Reports veröffentlicht wurden, zeigen, dass die NeuLogiq-Plattform für den Heimgebrauch erfolgreich bei Patienten mit erheblichen motorischen und kognitiven …
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