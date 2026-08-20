Cumulus Neuroscience gibt die Veröffentlichung eines Artikels in der Fachzeitschrift „Scientific Reports" bekannt, der belegt, dass die NeuLogiq-Plattform für die multimodale kognitive Beurteilung von Menschen mit ALS und FTD zu Hause geeignet und einsetz

Die endgültigen Ergebnisse der CNS-102-Studie, die in der Fachzeitschrift Scientific Reports veröffentlicht wurden, zeigen, dass die NeuLogiq-Plattform für den Heimgebrauch erfolgreich bei Patienten mit erheblichen motorischen und kognitiven …



