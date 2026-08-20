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    The Platform Group: H1 2026 bringt Wachstum, Gewinn und mehr Cashflow

    Starkes erstes Halbjahr: Umsatz, Profitabilität und Cashflow legen deutlich zu, die Verschuldung sinkt – und die Plattform wächst dynamisch weiter.

    The Platform Group: H1 2026 bringt Wachstum, Gewinn und mehr Cashflow
    Foto: adobe.stock.com
    • Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg im ersten Halbjahr 2026 um 20,9 % auf 788,6 Mio. Euro, der Nettoumsatz um 22,7 % auf 421,0 Mio. Euro.
    • Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 22,5 % auf 40,8 Mio. Euro und erreichte damit einen historischen Höchststand; das berichtete EBITDA lag bei 45,4 Mio. Euro.
    • Der operative Cashflow wuchs um 16,3 % auf 26,8 Mio. Euro. Gleichzeitig wurde die Verschuldung reduziert; der Verschuldungsgrad soll im zweiten Halbjahr auf deutlich unter 2,0x EBITDA sinken.
    • Die Kundenbasis und Plattformnutzung legten deutlich zu: 8,4 Mio. aktive Kunden, 6,2 Mio. Bestellungen, ein durchschnittlicher Warenkorb von 129 Euro sowie 17.683 Partner.
    • Das Wachstum war überwiegend organisch und wurde durch Effizienzmaßnahmen unterstützt. Zwei Add-on-Akquisitionen wurden abgeschlossen; das Segment Freight Goods entwickelte sich hingegen rückläufig bei Umsatz und Ergebnis.
    • Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: erwartet werden ein GMV von 1,7 Mrd. Euro, ein Nettoumsatz von 1,0 Mrd. Euro und ein bereinigtes EBITDA zwischen 70 und 80 Mio. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei The Platform Group ist am 20.08.2026.

    Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0875EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +9,08 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,1550EUR das entspricht einem Plus von +6,21 % seit der Veröffentlichung.


    The Platform Group

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