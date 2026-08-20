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    Deutschland

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    Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Erzeugerpreise steigen im Juli um 3,0 Prozent
    • Höhere Vorleistungskosten treiben den Preisanstieg
    • Energiepreise steigen im Juli um 3,8 Prozent
    Deutschland - Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise im Juli wegen höherer Kosten für Vorleistungsgüter und für Energie verstärkt. Die Erzeugerpreise legten im Jahresvergleich um 3,0 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt eine Jahresrate von 2,5 Prozent erwartet. Im Monat zuvor waren die Erzeugerpreise um 1,8 Prozent gestiegen.

    "Der Anstieg der Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat ist vor allem auf gestiegene Preise von Vorleistungsgütern (+5,4 Prozent) zurückzuführen", heißt es in der Mitteilung. Die Preise für Energie stiegen mit 3,8 Prozent ebenfalls deutlich gegenüber dem Vorjahresmonat.

    Der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte misst die Entwicklung der Preise bevor diese in den Handel kommen. Sie wirken sich in der Regel zeitverzögert auch auf die Verbraucherpreise aus. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für den gesamten Währungsraum auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

    Im Vergleich zum Vormonat legten die Erzeugerpreise im Juli um 1,1 Prozent zu und damit ebenfalls stärker zu als erwartet. Analysten waren von 0,6 Prozent ausgegangen./jkr/mis






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