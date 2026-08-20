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    AKTIE IM FOKUS

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    Kaufempfehlungen treiben Sartorius und Stedim Biotech an

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS-Kaufempfehlungen treiben Sartorius-Aktien an
    • UBS hebt Prognosen bis 2031 um rund drei Prozent
    • BPS-Nachfrage bleibt robust, Erholung ab 2027
    AKTIE IM FOKUS - Kaufempfehlungen treiben Sartorius und Stedim Biotech an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Sartorius und ihrer französischen Tochter Sartorius Stedim Biotech haben am Donnerstag von Kaufempfehlungen der UBS profitiert. Für Sartorius Vorzugsaktien ging es auf der Handelsplattform Tradegate am Morgen mit 242,80 Euro um 3,5 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Vortag. Stedim-Papiere zogen gegenüber dem Pariser Handelsende um drei Prozent an.

    Premium-Wachstum verdiene auch eine Premium-Bewertung, schrieb der UBS-Analyst Matthew Weston zu Sartorius. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen bis 2031 im Schnitt um rund drei Prozent. In der Biopharmazie-Sparte (Bioprocess Solutions, BPS) sieht Weston anhaltend starke Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien für die Medikamentenherstellung. Für das Geschäft des BPS-Bereichs mit Geräten rechnet er wohl ab dem zweiten Halbjahr 2027 mit einer Erholung.

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    Mit seinem Sartorius-Kursziel von 300 Euro traut er den Aktien die Rückkehr auf das Niveau vom Frühjahr 2024 zu. Ihren Rekord hatten sie im November 2021 bei gut 631 Euro gesehen./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,20 % und einem Kurs von 242,1 auf Tradegate (20. August 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +2,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 9,23 Mrd..

    Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 276,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -11,22 %/+21,07 % bedeutet.





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