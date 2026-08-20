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    Geschäft für Hotels und Gastronomie schrumpft

    Für Sie zusammengefasst
    • Gastgewerbe verliert im ersten Halbjahr 5,2 Prozent
    • Preissteigerungen lassen nominalen Umsatz um 2,1 Prozent steigen
    • Restaurants verlieren stärker als Hotels und Unterkünfte
    Geschäft für Hotels und Gastronomie schrumpft
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WIESBADEN (dpa-AFX) - In der ersten Jahreshälfte hat das Gastgewerbe in Deutschland weitere Teile seines Geschäfts verloren. Preisbereinigt fielen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt auf der Grundlage vorläufiger Daten berichtet.

    Da gleichzeitig Preiserhöhungen durchgesetzt wurden, stieg der nominale Umsatz aber um 2,1 Prozent. Im Vergleich zum Mai gingen die preisbereinigten Erlöse im Juni um 1,2 Prozent zurück.

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    Die Gastronomie hat in der allgemeinen Konsumflaute deutlichere Einbußen hinnehmen müssen als Hotels und andere Beherbergungsbetriebe. In den Gaststätten und Restaurants blieb der preisbereinigte Umsatz im Halbjahr 5,7 Prozent niedriger als im Vergleichzeitraum. Bei den Hotels betrug die Einbuße 3,2 Prozent./ceb/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 45,57 auf Tradegate (19. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -3,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,57 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +42,86 %/+28,57 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um TUI’s operative Entwicklung und die daraus erwartete Kurswirkung. Positiv werden starke Buchungen, ein robustes Last-Minute-Geschäft sowie steigende Auslastung und Durchschnittspreise bei TUI Cruises und Hapag-Lloyd Cruises bewertet. Kritiker sehen die reduzierte Risikokapazität als selbst verursachte Wachstumsbremse und bezweifeln EBIT-Ergebnisse von über 1,4 Mrd. €. Zudem wird über den Abbau von Leerverkaufspositionen diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

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    dpa-AFX
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