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    Besonders beachtet!

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    Airbnb Registered (A) Aktie leidet unter Verkäufen - 20.08.2026

    Am 20.08.2026 ist die Airbnb Registered (A) Aktie, bisher, um -2,59 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Airbnb Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Airbnb Registered (A) Aktie leidet unter Verkäufen - 20.08.2026
    Foto: StockMarketVisuals - stock.adobe.com

    Airbnb revolutioniert den Reisemarkt durch die Vermittlung von einzigartigen Unterkünften und Erlebnissen, wobei es sich durch seine starke Community und Vielfalt von der Konkurrenz abhebt.

    Airbnb Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 20.08.2026

    Die Airbnb Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 155,52 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,59 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,14  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,83 %, geht es heute bei der Airbnb Registered (A) Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Airbnb Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +37,45 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die Airbnb Registered (A) Aktie damit um -0,06 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,60 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Airbnb Registered (A) +33,83 % gewonnen.

    Airbnb Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,06 %
    1 Monat +22,60 %
    3 Monate +37,45 %
    1 Jahr +45,94 %
    Stand: 20.08.2026, 08:45 Uhr

    Informationen zur Airbnb Registered (A) Aktie

    Es gibt 420 Mio. Airbnb Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,26 Mrd. € wert.

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    Ob die Airbnb Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbnb Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Airbnb Registered (A)

    -2,66 %
    -0,06 %
    +22,60 %
    +37,45 %
    +45,94 %
    +35,99 %
    +27,09 %
    +31,20 %
    ISIN:US0090661010WKN:A2QG35
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