Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie steigt am 20.08.2026 kräftig

Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie notiert aktuell bei 93,09€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,30 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,84 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,62 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Nach einem Plus von +11,62 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 93,09€, mit einem Plus von +4,30 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -34,75 % nicht vollständig ausgleichen.

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Allein seit letzter Woche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +11,45 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,17 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) einen Rückgang von -29,56 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,45 % 1 Monat +12,17 % 3 Monate -34,75 % 1 Jahr -67,94 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 20.08.2026, 08:47 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Strategy als gehebelte Bitcoin-Wette. Der jüngste Kursanstieg um 10–13 % wird mit der Bitcoin-/Krypto-Erholung, möglichem Short Squeeze und politischen sowie regulatorischen Impulsen in den USA diskutiert. Optimisten erwarten im nächsten Bitcoin-Zyklus deutlich höhere Kurse und weitere BTC-Käufe, sobald ausreichend Cash vorhanden ist. Skeptiker warnen vor hohen Kapitalkosten, fehlenden Erträgen, fallenden Bitcoin-Kursen sowie möglichen Rückgängen auf 40.000 oder unter 20.000.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 378 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,03 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,76 %. IBM notiert im Plus, mit +0,12 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,12 %. Oracle legt um +1,23 % zu SAP notiert im Minus, mit -0,22 %.

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Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.