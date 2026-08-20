ANALYSE-FLASH
UBS senkt Merck KGaA auf 'Neutral' - Ziel 150 Euro
- UBS stuft Merck bei 150 Euro auf Neutral ab
- Life-Science-Treiber laut UBS gut verstanden
- 2027 drohen leichter Lagerabbau und Pharmarisiken
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Merck KGaA beim unveränderten Kursziel von 150 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Nach dem guten Lauf der Aktien hält Analyst Matthew Weston ihre Bewertung aktuell für angemessen. Die Triebfedern für das Life-Science-Geschäft würden inzwischen gut verstanden, schrieb der Experte am Mittwoch. 2027 werde es wohl leichten Druck durch Abbau von Lagerbeständen geben. Im Pharmabereich erwartet er im kommenden Jahr den Höhepunkt der Mavenclad-Erosion. Zudem sieht er bei Ogsiveo Konkurrenzrisiken. Das Halbleiterzuliefer-Geschaft in der Electronics-Sparte sei attraktiv, für den Konzern aber nur von untergeordneter Bedeutung./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 137,3 auf Tradegate (20. August 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um -2,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,80 %.
Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 17,62 Mrd..
Merck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 139,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von -8,46 %/+10,58 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 150 Euro
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Community Beiträge zu Merck - 659990 - DE0006599905
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Mir stellt sich die Frage, ob du tatsächlich auch liest, was du kritisierst! Dein Beitrag geht sowas an meinem Beitrag vorbei, dass ich nur staunen kann.
Die Merck HV verläuft besser als die von Bayer. Allerdings wurde dort auch viel Kritik geäussert mit Bezug zum Ertrag und Kurs. (Kienle)