🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck

    ANALYSE-FLASH

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS senkt Merck KGaA auf 'Neutral' - Ziel 150 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS stuft Merck bei 150 Euro auf Neutral ab
    • Life-Science-Treiber laut UBS gut verstanden
    • 2027 drohen leichter Lagerabbau und Pharmarisiken
    ANALYSE-FLASH - UBS senkt Merck KGaA auf 'Neutral' - Ziel 150 Euro
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Merck KGaA beim unveränderten Kursziel von 150 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Nach dem guten Lauf der Aktien hält Analyst Matthew Weston ihre Bewertung aktuell für angemessen. Die Triebfedern für das Life-Science-Geschäft würden inzwischen gut verstanden, schrieb der Experte am Mittwoch. 2027 werde es wohl leichten Druck durch Abbau von Lagerbeständen geben. Im Pharmabereich erwartet er im kommenden Jahr den Höhepunkt der Mavenclad-Erosion. Zudem sieht er bei Ogsiveo Konkurrenzrisiken. Das Halbleiterzuliefer-Geschaft in der Electronics-Sparte sei attraktiv, für den Konzern aber nur von untergeordneter Bedeutung./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Merck KGaA!
    Long
    129,30€
    Basispreis
    0,83
    Ask
    × 13,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    145,72€
    Basispreis
    0,99
    Ask
    × 13,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Merck

    -1,66 %
    -2,54 %
    +1,80 %
    +15,15 %
    +24,92 %
    -13,61 %
    -32,01 %
    +42,77 %
    +809,48 %
    ISIN:DE0006599905WKN:659990
    Merck direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie

    Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 137,3 auf Tradegate (20. August 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um -2,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 17,62 Mrd..

    Merck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 139,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von -8,46 %/+10,58 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 150 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 150,00, was eine Steigerung von +10,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Merck - 659990 - DE0006599905

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Merck. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH UBS senkt Merck KGaA auf 'Neutral' - Ziel 150 Euro Die Schweizer Großbank UBS hat Merck KGaA beim unveränderten Kursziel von 150 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Nach dem guten Lauf der Aktien hält Analyst Matthew Weston ihre Bewertung aktuell für angemessen. Die Triebfedern für das …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     