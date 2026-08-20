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    US-Milliardenmarkt m Visier

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    Stellantis wittert Milliardenchance: Topolino soll Amerika erobern

    Fiat bringt den Topolino in die USA und zielt mit dem Mini-Stromer auf einen Milliardenmarkt – während Stellantis zugleich unter Zolldruck steht.

    Für Sie zusammengefasst
    • Fiat bringt Topolino für 14.000 Dollar in die USA
    • Topolino zielt auf einen Milliardenmarkt in den USA
    • Zollstreit gefährdet Stellantis-Werke in Kanada
    • Report: Achtung, Korrektur!
    US-Milliardenmarkt m Visier - Stellantis wittert Milliardenchance: Topolino soll Amerika erobern
    Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Sheldon Cooper

    Der Fiat Topolino von Stellantis zielt auf den US-Markt ab und will in den Markt für Golfwagen und kleine Elektrofahrzeuge einsteigen, die in Wohngebieten eingesetzt werden. Laut Bloomberg, das Milano Finanza am Donnerstag zitiert, hat Fiat bereits rund 300 Fahrzeuge ausgeliefert, noch vor dem offiziellen Marktstart im Oktober. Der Konzern peilt einen Markt mit einem Volumen von etwa einer Milliarde US-Dollar und 2,3 Millionen Nutzern an und zielt dabei auch auf Resorts, Country Clubs und Universitätsgelände ab.

    Der Topolino wird in den USA für 13.995 US-Dollar vor Überführungskosten angeboten. Das rund 2,4 Meter lange Fahrzeug verfügt über zwei Sitze, eine 5,4-Kilowattstunden-Batterie und kommt auf rund 74 Kilometer Reichweite. Die Höchstgeschwindigkeit liegt zunächst bei rund 30 Kilometern pro Stunde.

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    Noch im Laufe des Jahres will Fiat jedoch einen kostenlosen Umrüstsatz anbieten. Damit soll der Topolino als sogenanntes Low-Speed Vehicle zugelassen werden können. Die Höchstgeschwindigkeit steigt dann auf etwa 40 Kilometer pro Stunde. Je nach Bundesstaat könnte der Stromer damit auch auf öffentlichen Straßen mit niedrigen Tempolimits unterwegs sein.

    Produziert wird der Topolino nicht in Italien, sondern im Stellantis-Werk im marokkanischen Kenitra. Dort entstehen auch die technisch verwandten Modelle Citroën Ami und Opel Rocks-e. Für Stellantis bietet sich damit die Chance, ein bereits etabliertes europäisches Mikromobilitätskonzept ohne komplette Neuentwicklung auf den US-Markt zu übertragen.

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    Zollstreit setzt Stellantis in Nordamerika unter Druck

     

    Laut Stellantis bleibt das Zollverfahren zwischen den USA und Kanada weiterhin offen. Donald Trump hat die neuen 50-prozentigen Zölle auf kanadische Waren im Wert von rund 20 Milliarden US-Dollar für 72 Stunden ausgesetzt. Im Automobilsektor laufen Gespräche über eine mögliche Senkung der Zölle von 25 auf 15 Prozent für in Kanada hergestellte Autos. Stellantis ist aufgrund der Werke in Windsor und Brampton besonders gefährdet. Laut Unifor erwägt der Konzern angeblich den Verkauf des Werks in Brampton, während die Produktion des zukünftigen Jeep Compass nach Einführung der Zölle von Kanada nach Illinois verlegt wurde.

     

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 4,704EUR auf Tradegate (20. August 2026, 09:21 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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