Neue Studie zeigt, dass globale Unternehmen Schwierigkeiten haben, den vollen Nutzen ihrer Investitionen in Personalmanagement-Lösungen auszuschöpfen

THE WOODLANDS, Texas, 20. August 2026 /PRNewswire/ -- Eine neue Studie von Strada, dem führenden Anbieter von Personal-, Gehaltsabrechnungs- und Technologielösungen zur Vereinfachung des internationalen Personalmanagements, zeigt, dass viele Unternehmen trotz anhaltender Investitionen in moderne HR- und Gehaltsabrechnungstechnologien den angestrebten Nutzen noch nicht voll ausschöpfen. Infolgedessen sind manuelle Umgehungslösungen, veraltete Prozesse und parallele Systeme nach wie vor ein weit verbreitetes Merkmal der Lohn- und Personalverwaltung.

Eine neue Studie von Strada zeigt, dass eine Lücke zwischen den Systemkapazitäten und dem tatsächlich erzielten Nutzen besteht, wobei manuelle Überprüfungen und veraltete Prozesse nach wie vor weit verbreitet sind

Der heute veröffentlichte Workforce Possibility Report 2026von Strada kommt zu dem Ergebnis, dass 77 % der großen Arbeitgeber, die eine umfangreiche HCM-Plattform implementieren oder nutzen, bei der Verwaltung der Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie der Personalabläufe nach wie vor auf manuelle Überprüfungen, parallele Systeme oder Backups aus Altsystemen angewiesen sind. Die Ergebnisse deuten auf eine breitere Vertrauenslücke hin: Zwar sind die Systeme bereits vorhanden, jedoch noch nicht vollständig für den autonomen Betrieb optimiert, wodurch die Teams einem anhaltenden operativen Risiko ausgesetzt sind und der Nutzen von Transformationsprogrammen eingeschränkt wird.

Der Bericht, der auf einer weltweiten Umfrage unter Führungskräften aus den Bereichen Personalwesen, Finanzen, Betrieb und Technologie basiert, zeigt zudem, dass die erwarteten Vorteile von Transformationsprogrammen nicht in großem Umfang realisiert werden. In Bezug auf die wichtigsten Ergebnisse in den Bereichen Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie Personalwesen gaben weniger als drei von zehn Unternehmen an, nennenswerte Fortschritte erzielt zu haben. Nur 23 % geben an, manuelle Aufgaben im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung deutlich reduziert zu haben, während lediglich 21 % von einer deutlichen Verbesserung des Vertrauens in die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften berichten, was eine anhaltende Diskrepanz zwischen den Systemfähigkeiten und der tatsächlichen Leistungsfähigkeit im Tagesgeschäft verdeutlicht.