ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Siemens auf 319 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt Siemens-Kursziel auf 319 Euro
- Goldman Sachs belässt Siemens weiterhin auf Buy
- Costa passt Schätzungen an das dritte Quartal an
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 292 auf 319 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Mittwoch an die Resultate des dritten Geschäftsquartals an. Bei ihrer Bewertung berücksichtigt sie zudem bereits in höherem Maße die Erwartungen an das Geschäftsjahr 2028./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 14:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 277,4 auf Tradegate (20. August 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -2,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 221,88 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 323,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von +8,26 %/+24,50 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 319 Euro
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Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101
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https://defence-network.com/nrw-siemens-production-launch-ce…
ich denke mal die 300 € Marke wird noch genommen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif
ja der eine Auftrag ist Pillepalle,