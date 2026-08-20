Goldman hebt Ziel für Siemens auf 319 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 277,4 auf Tradegate (20. August 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -2,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,52 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 221,88 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 323,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von +8,26 %/+24,50 % bedeutet.