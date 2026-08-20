HM Exploration erhält DTC-Zulassung für seine Stammaktien in den Vereinigten Staaten

Vancouver, 20. August 2026 / IRW-Press / HM Exploration Corp. („HM Exploration“, „HM“ oder das „Unternehmen“) (CSE:HM) (FWB:X5H) (OTCQB:HMEXF) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien nun für das elektronische Clearing und die elektronische Abwicklung in den Vereinigten Staaten durch die Depository Trust Company („DTC“) zugelassen sind. Die Stammaktien des Unternehmens notieren am OTCQB Venture Market unter dem Kürzel „HMEXF“.

„Die DTC-Zulassung beseitigt einen wesentlichen Reibungspunkt für US-Anleger, die sich an HM Exploration und unserem Projekt Lewis Pilley’s beteiligen möchten“, so Nick Rodway, President und CEO von HM Exploration. „Nachdem die Ergebnisse aus allen zwölf Phase-1-Bohrlöchern nun gemeldet wurden, zwei übereinanderliegende Massivsulfidlinsen durch Bohrungen und Analyseergebnisse bestätigt wurden und ein Phase-2-Bohrprogramm für diesen Herbst geplant ist, wird dieser Meilenstein zur rechten Zeit erreicht. Unsere Stammaktien können nun in Kanada an der CSE, in den Vereinigten Staaten am OTCQB und in Deutschland an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, womit Anleger in Nordamerika und Europa effizienteren Zugang zu unseren Aktien erhalten, während wir das Projekt Lewis Pilley’s weiterentwickeln.“

Die DTC ist eine Tochtergesellschaft der Depository Trust & Clearing Corporation und ist für das elektronische Clearing und die elektronische Abwicklung von börsennotierten Wertpapieren in den Vereinigten Staaten zuständig. Wertpapiere, die durch die DTC elektronisch abgerechnet und abgewickelt werden können, gelten als „DTC-berechtigt“. Die DTC-Zulassung ermöglicht das elektronische Clearing und die elektronische Abwicklung der Stammaktien des Unternehmens in den Vereinigten Staaten und könnte die Kosten und die verwaltungsbedingten Verzögerungen in Zusammenhang mit dem Handel mit den Aktien reduzieren. Das Unternehmen geht davon aus, dass die DTC-Zulassung US-Anlegern den Zugang zu seinen Stammaktien erleichtern und im Laufe der Zeit eine höhere Liquidität unterstützen wird.

Zusammen mit der Notierung des Unternehmens am OTCQB und der Frankfurter Wertpapierbörse unterstützt die DTC-Zulassung das Ziel von HM, seine Aktionärsbasis zu erweitern und seine Sichtbarkeit im größten Kapitalmarkt der Welt zu erhöhen.

Offenlegung gemäß National Instrument 43-101

Nicholas Rodway, P.Geo. (Lizenz Nr. 46541; Berufszulassung Nr. 1000359), ist CEO und Direktor des Unternehmens und die qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Rodway hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.