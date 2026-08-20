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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Dax startet mit moderaten Verlusten

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax gibt zu Handelsbeginn leicht um 0,13 Prozent nach
    • MDax legt zu, während der EuroStoxx kaum steigt
    • Höhere Renditen und Ölpreise belasten die Stimmung
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax startet mit moderaten Verlusten
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag zunächst nachgegeben. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,13 Prozent auf 26.058 Punkte. Damit knüpfte er an seine jüngsten moderaten Verluste an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann hingegen 0,24 Prozent auf 31.898 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es minimal nach oben.

    Sein Rekordhoch hatte der Dax in der Vorwoche bei 26.573 Punkten erreicht. Seither fehlen Impulse. Gestiegene Renditen an den Anleihemärkten und die wieder höheren Ölpreise wegen des Iran-Kriegs belasteten die Stimmung.

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    Als Stütze erwies sich immerhin die klare Erholung an den technologielastigen Börsen in Südkorea und Japan. Sie hatten zuletzt besonders deutlich unter der Entwicklung der Anleiherenditen gelitten und angesichts des stagnierenden KI-Booms seit Juni keine Bestmarken mehr aufgestellt. Nun profitierten sie - wie am Vortag schon die US-Märkte - von leicht rückläufigen Renditen, nachdem das US-Finanzministerium angekündigt hatte, die Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen.

    Allerdings hatte der Dax am Vortag ohnehin weitgehend "dem Asien-Beben getrotzt", wie Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades schrieb. Nun bleibe abzuwarten, ob sich der Index stabilisiere oder ihn "die Mischung aus steigenden Energiekosten und Zinsunsicherheit in die Knie zwingt"./gl/jha/





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