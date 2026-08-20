ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Analog Devices auf 'Outperform' - Ziel 465 Dollar
- Bernstein hebt Kursziel für Analog Devices an
- Aktie von Market-Perform auf Outperform hochgestuft
- Bewertung passt besser zu den Gewinnerwartungen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Analog Devices nach "sehr guten Resultaten" von 430 auf 465 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Lange Zeit habe er sich bei der Aktie wegen ihrer Bewertung zurückgehalten, doch nun sei diese angesichts seiner Gewinnerwartungen für 2027 und 2028 attraktiver, schrieb Stacy Rasgon in seiner am Donnerstag vorliegenden Empfehlung. Die Bewertung habe sich mehr und mehr vom Wachstum entkoppelt, das er zunehmend positiv beurteilt./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:06 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Analog Devices Aktie
Die Analog Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 324 auf Tradegate (20. August 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Analog Devices Aktie um -2,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Analog Devices bezifferte sich zuletzt auf 158,74 Mrd..
Analog Devices zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2533. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2400 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 465,00US-Dollar.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 465 US-Dollar