🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAnalog Devices AktievorwärtsNachrichten zu Analog Devices

    ANALYSE-FLASH

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bernstein hebt Analog Devices auf 'Outperform' - Ziel 465 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein hebt Kursziel für Analog Devices an
    • Aktie von Market-Perform auf Outperform hochgestuft
    • Bewertung passt besser zu den Gewinnerwartungen
    ANALYSE-FLASH - Bernstein hebt Analog Devices auf 'Outperform' - Ziel 465 Dollar
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Analog Devices nach "sehr guten Resultaten" von 430 auf 465 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Lange Zeit habe er sich bei der Aktie wegen ihrer Bewertung zurückgehalten, doch nun sei diese angesichts seiner Gewinnerwartungen für 2027 und 2028 attraktiver, schrieb Stacy Rasgon in seiner am Donnerstag vorliegenden Empfehlung. Die Bewertung habe sich mehr und mehr vom Wachstum entkoppelt, das er zunehmend positiv beurteilt./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:06 / UTC

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Analog Devices!
    Short
    403,62€
    Basispreis
    2,65
    Ask
    × 12,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    343,46€
    Basispreis
    3,00
    Ask
    × 10,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Analog Devices Aktie

    Die Analog Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 324 auf Tradegate (20. August 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Analog Devices Aktie um -2,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Analog Devices bezifferte sich zuletzt auf 158,74 Mrd..

    Analog Devices zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2533. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2400 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 465,00US-Dollar.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 465 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 465,00$, was eine Steigerung von +23,62% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Bernstein hebt Analog Devices auf 'Outperform' - Ziel 465 Dollar Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Analog Devices nach "sehr guten Resultaten" von 430 auf 465 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Lange Zeit habe er sich bei der Aktie wegen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     