Bernstein hebt Analog Devices auf 'Outperform' - Ziel 465 Dollar

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Analog Devices Aktie

Die Analog Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 324 auf Tradegate (20. August 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Analog Devices Aktie um -2,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,17 %.

Die Marktkapitalisierung von Analog Devices bezifferte sich zuletzt auf 158,74 Mrd..

Analog Devices zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2533. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2400 %.

Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 465,00US-Dollar.