ANALYSE-FLASH
UBS hebt Sartorius auf 'Buy' - Ziel hoch auf 300 Euro
- UBS hebt Sartorius-Kursziel auf 300 Euro an
- Analyst stuft die Vorzugsaktie auf Buy hoch
- Nachfrage nach BPS-Verbrauchsmaterial bleibt stark
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Sartorius von 240 auf 300 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Premium-Wachstum verdiene auch eine Premium-Bewertung, schrieb Analyst Matthew Weston am Mittwoch. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen bis 2031 im Schnitt um rund 3 Prozent. In seiner Biopharmazie-Sparte (Bioprocess Solutions, BPS) sieht Weston weiter eine starke Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien für die Medikamentenherstellung. Für das Geschäft des BPS-Bereichs mit Geräten rechnet er wohl ab dem zweiten Halbjahr 2027 mit einer Erholung./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,86 % und einem Kurs von 246 auf Tradegate (20. August 2026, 09:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +4,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,47 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 9,28 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 275,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -10,61 %/+21,90 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 300 Euro
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sich jetzt schon bei dieser Aktie zu positionieren ist klug, da die Verkaufssperre Mitte 2028 ausläuft...