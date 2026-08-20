UBS hebt Sartorius auf 'Buy' - Ziel hoch auf 300 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,86 % und einem Kurs von 246 auf Tradegate (20. August 2026, 09:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +4,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,47 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 9,28 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 275,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -10,61 %/+21,90 % bedeutet.