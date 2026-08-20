Sartorius Vz. Aktie legt am 20.08.2026 stark zu

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Sartorius Vz.. Sie steigt um +4,90 % auf 246,05€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,98 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Sartorius Vz. Aktie. Nach einem Plus von +1,98 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 246,05€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Sartorius Vz. ist ein Life-Science-Zulieferer für die biopharmazeutische Industrie. Kernprodukte: Bioreaktoren, Filtrations- und Einweg-Systeme, Laborwaagen, Prozessanalytik. Starke Position im Markt für Bioprozesslösungen, profitiert vom Trend zu Biopharma und Einwegtechnologie. Wichtige Konkurrenten: Merck Millipore, Danaher/Cytiva, Thermo Fisher. USP: hohe Spezialisierung, integrierte End-to-End-Lösungen, enge Kundenbindung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +7,15 % bei Sartorius Vz..

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Allein seit letzter Woche ist die Sartorius Vz. Aktie damit um +3,07 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,73 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Sartorius Vz. -5,33 % verloren.

Während Sartorius Vz. heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,14 %. Damit gehört Sartorius Vz. heute zu den auffälligeren Werten.

Sartorius Vz. Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,07 % 1 Monat -3,73 % 3 Monate +7,15 % 1 Jahr +20,96 %

Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

Stand: 20.08.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,23 Mrd.EUR € wert.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Sartorius von 240 auf 300 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Premium-Wachstum verdiene auch eine Premium-Bewertung, schrieb Analyst Matthew …

Die Aktien von Sartorius und ihrer französischen Tochter Sartorius Stedim Biotech haben am Donnerstag von Kaufempfehlungen der UBS profitiert. Für Sartorius Vorzugsaktien ging es auf der Handelsplattform Tradegate am Morgen mit 242,80 Euro um 3,5 …

Für den Dax zeichnet sich weiter wenig Bewegung ab. Am Donnerstag signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,04 Prozent auf 26.102 Punkte. Damit würde die jüngste …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,23 %. Danaher notiert im Minus, mit -0,33 %. Merck notiert im Minus, mit -1,94 %. Thermo Fisher Scientific verliert -0,34 % Waters Corporation notiert im Minus, mit -0,90 %.

Sartorius Vz. Aktie jetzt kaufen?

Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.