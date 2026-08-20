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    Besonders beachtet!

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    Sartorius Vz. Aktie legt am 20.08.2026 stark zu

    Am 20.08.2026 ist die Sartorius Vz. Aktie, bisher, um +4,90 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Sartorius Vz. Aktie.

    Besonders beachtet! - Sartorius Vz. Aktie legt am 20.08.2026 stark zu
    Foto: Sartorius

    Sartorius Vz. ist ein Life-Science-Zulieferer für die biopharmazeutische Industrie. Kernprodukte: Bioreaktoren, Filtrations- und Einweg-Systeme, Laborwaagen, Prozessanalytik. Starke Position im Markt für Bioprozesslösungen, profitiert vom Trend zu Biopharma und Einwegtechnologie. Wichtige Konkurrenten: Merck Millipore, Danaher/Cytiva, Thermo Fisher. USP: hohe Spezialisierung, integrierte End-to-End-Lösungen, enge Kundenbindung.

    Sartorius Vz. aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 20.08.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Sartorius Vz.. Sie steigt um +4,90 % auf 246,05. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,98 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Sartorius Vz. Aktie. Nach einem Plus von +1,98 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 246,05. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +7,15 % bei Sartorius Vz..

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    Allein seit letzter Woche ist die Sartorius Vz. Aktie damit um +3,07 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,73 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Sartorius Vz. -5,33 % verloren.

    Während Sartorius Vz. heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,14 %. Damit gehört Sartorius Vz. heute zu den auffälligeren Werten.

    Sartorius Vz. Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,07 %
    1 Monat -3,73 %
    3 Monate +7,15 %
    1 Jahr +20,96 %
    Stand: 20.08.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,23 Mrd.EUR € wert.

    UBS hebt Sartorius auf 'Buy' - Ziel hoch auf 300 Euro


    Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Sartorius von 240 auf 300 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Premium-Wachstum verdiene auch eine Premium-Bewertung, schrieb Analyst Matthew …

    Kaufempfehlungen treiben Sartorius und Stedim Biotech an


    Die Aktien von Sartorius und ihrer französischen Tochter Sartorius Stedim Biotech haben am Donnerstag von Kaufempfehlungen der UBS profitiert. Für Sartorius Vorzugsaktien ging es auf der Handelsplattform Tradegate am Morgen mit 242,80 Euro um 3,5 …

    Weiter wenig Bewegung erwartet


    Für den Dax zeichnet sich weiter wenig Bewegung ab. Am Donnerstag signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,04 Prozent auf 26.102 Punkte. Damit würde die jüngste …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,23 %. Danaher notiert im Minus, mit -0,33 %. Merck notiert im Minus, mit -1,94 %. Thermo Fisher Scientific verliert -0,34 % Waters Corporation notiert im Minus, mit -0,90 %.

    Sartorius Vz. Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Sartorius Vz.

    +5,50 %
    +4,07 %
    +2,27 %
    +8,75 %
    +21,12 %
    -32,75 %
    -56,95 %
    +234,13 %
    +2.062.400,00 %
    ISIN:DE0007165631WKN:716563
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