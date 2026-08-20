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    Kreise

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    Freenet will Waipu-TV vollständig übernehmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Freenet will Waipu.tv offenbar vollständig übernehmen
    • Börsengang aufgegeben, Übernahmegespräche laufen
    • Freenet hält 74,6 Prozent an der Exaring AG
    Kreise - Freenet will Waipu-TV vollständig übernehmen
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Freenet will Insidern zufolge die TV-Streamingplattform Waipu.tv vollständig übernehmen. Der Mobilfunk- und TV-Anbieter steht kurz vor einer Vereinbarung zum Erwerb der Anteile der Minderheitsaktionäre, nachdem Pläne für einen Börsengang aufgegeben wurden, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen schrieb. Freenet könnte den Deal in den kommenden Tagen bekannt geben, hieß es weiter.

    Die Gespräche seien fortgeschritten, eine Einigung könnte sich aber noch hinziehen oder auch scheitern, hieß es weiter. Zudem sei unklar, ob alle Minderheitsaktionäre ihre Anteile verkaufen wollen. Eine Sprecherin von Freenet wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

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    Waipu-TV wird von der Exaring AG betrieben an der Freenet mit 74,6 Prozent die Mehrheit hält. Im April hatte Freenet mitgeteilt, für den Geschäftsbereich mehrere strategische Optionen zu prüfen, darunter auch einen Börsengang. Bloomberg hatte bereits im vergangenen Jahr berichtet, dass Freenet verschiedene Optionen für die Streamingplattform prüfe. Damals sei der Wert von Waipu.TV Insidern zufolge auf bis zu 1,5 Milliarden Euro geschätzt worden./err/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 24,14 auf Tradegate (20. August 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um +3,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 2,86 Mrd..

    freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,6300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der freenet Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +3,82 %/+37,04 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das aus Sicht einiger Anleger niedrige Kursniveau unter 24 Euro, eine günstige Bewertung und die hohe Dividendenrendite von rund 8–9 %. Der starke Free Cashflow und mögliche Schuldentilgung werden positiv bewertet. Belastend wirken ungünstige Vertragskonditionen mit einem Netzbetreiber und die unklare Einigungsperspektive. Als Chancen gelten Waipu TV, ein möglicher IPO, Preiserhöhungen, eine Übernahme sowie ein Kursziel von 31,80 Euro; zugleich werden fehlende Wachstumsimpulse kritisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber freenet eingestellt.

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    dpa-AFX
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