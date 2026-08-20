Batteriesysteme
Schaeffler bündelt Kräfte mit CATL aus China
- Schaeffler und CATL entwickeln Batteriesysteme
- Kooperation umfasst integrierte Hochvolt-Elektronik
- CATL liefert Zelltechnologie und Fertigungswissen
HERZOGENAURACH/NINGDE (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Schaeffler will mit dem chinesischen Akkuspezialisten CATL Systeme zum Batterie-Management für Autobauer aus Europa entwickeln. Beide Unternehmen hätten eine Absichtserklärung zur Erweiterung ihrer Zusammenarbeit vereinbart, teilte Schaeffler am Donnerstag in Herzogenaurach mit. Diese solle künftig auch die Entwicklung sogenannter Integrated-Powerbox-Lösungen umfassen, die eine enge Integration von Hochvolt-Elektronik und elektromechanischen Systemen ermöglichen.
"Durch unsere Partnerschaft mit CATL wollen wir ein wettbewerbsfähiges Produktportfolio für den europäischen Markt und darüber hinaus aufbauen", sagte Schaeffler-Vorstandsmitglied Thomas Stierle. Damit solle langfristiger Mehrwert für globale und für chinesische Automobilhersteller entstehen, die international expandieren.
Schaeffler verweist auf seine Erfahrung mit der Entwicklung von Hard- und Software über Systemintegration bis hin zur Serienproduktion in Europa. CATL bringe seine Fähigkeiten in der Zelltechnologie, der Entwicklung von Batteriesystemen und der Fertigung großer Produktionsmengen ein./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 7,42 auf Tradegate (20. August 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -3,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 6,94 Mrd..
Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Schaeffler Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +36,05 %/+22,45 % bedeutet.
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in der Vergangenheit sehr bewusst auf einen Ausbau seiner Tätigkeiten im Bereich E-Mobility setzte. Genau dafür schluckte der Konzern vor knapp zwei Jahren Vitesco. Seither hat sich allerdings einiges verändert, was Schaeffler ganz offensichtlich nicht zum Vorteil gereichte. Als Reaktion darauf mussten nun die Mittelfristziele zusammengestutzt werden, berichtet NTG24:
https://www.ntg24.de/Schaeffler-Durchkreuzte-Plaene-03082026-AGD-Aktien
😉
Also für mich ist Schaeffler derzeit das völlig hinsichtlich Chancen übersehenste Unternehmen schlechthin. Dafür dass ja an der Börse angeblich immer die Zukunft gehandelt wird sehr ungewöhnlich.