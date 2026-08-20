Schaeffler bündelt Kräfte mit CATL aus China

Schaeffler verweist auf seine Erfahrung mit der Entwicklung von Hard- und Software über Systemintegration bis hin zur Serienproduktion in Europa. CATL bringe seine Fähigkeiten in der Zelltechnologie, der Entwicklung von Batteriesystemen und der Fertigung großer Produktionsmengen ein./stw/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 7,42 auf Tradegate (20. August 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -3,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,84 %.

Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 6,94 Mrd..

Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Schaeffler Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +36,05 %/+22,45 % bedeutet.