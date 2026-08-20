Amprion startet durch: Starkes Halbjahr stärkt die Finanzkraft
Amprion treibt den Netzausbau mit hohen Investitionen, steigender Ertragskraft und grüner Finanzierung voran – trotz rückläufiger IFRS-Umsätze im ersten Halbjahr 2026.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Das adjustierte Konzernergebnis stieg im ersten Halbjahr 2026 um 19 % auf 343 Mio. Euro; das adjustierte EBITDA erhöhte sich um 16 % auf rund 920 Mio. Euro.
- Die IFRS-Umsatzerlöse sanken aufgrund geplanter regulatorischer Ausgleichseffekte um rund 11 % auf 2,7 Mrd. Euro.
- Amprion investierte nach HGB rund 2,0 Mrd. Euro – 4 % mehr als im Vorjahreszeitraum; für 2026 sind insgesamt rund 7 Mrd. Euro und bis 2030 etwa 42 Mrd. Euro vorgesehen.
- Ab Ende 2026 soll jährlich ein großer Energiekorridor fertiggestellt werden; das Projekt Ultranet ist für Ende 2026 geplant.
- Zur Finanzierung platzierte Amprion grüne Anleihen über insgesamt 3,6 Mrd. Euro und erhöhte seine syndizierte Kreditlinie auf 6,5 Mrd. Euro.
- RWE hält indirekt rund 55 % an Amprion und stellt bis 2031 etwa 6,5 Mrd. Euro Eigenkapital bereit; damit ist mehr als die Hälfte des erwarteten Eigenkapitalbedarfs gedeckt.
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