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    Amprion startet durch: Starkes Halbjahr stärkt die Finanzkraft

    Amprion treibt den Netzausbau mit hohen Investitionen, steigender Ertragskraft und grüner Finanzierung voran – trotz rückläufiger IFRS-Umsätze im ersten Halbjahr 2026.

    Amprion startet durch: Starkes Halbjahr stärkt die Finanzkraft
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Das adjustierte Konzernergebnis stieg im ersten Halbjahr 2026 um 19 % auf 343 Mio. Euro; das adjustierte EBITDA erhöhte sich um 16 % auf rund 920 Mio. Euro.
    • Die IFRS-Umsatzerlöse sanken aufgrund geplanter regulatorischer Ausgleichseffekte um rund 11 % auf 2,7 Mrd. Euro.
    • Amprion investierte nach HGB rund 2,0 Mrd. Euro – 4 % mehr als im Vorjahreszeitraum; für 2026 sind insgesamt rund 7 Mrd. Euro und bis 2030 etwa 42 Mrd. Euro vorgesehen.
    • Ab Ende 2026 soll jährlich ein großer Energiekorridor fertiggestellt werden; das Projekt Ultranet ist für Ende 2026 geplant.
    • Zur Finanzierung platzierte Amprion grüne Anleihen über insgesamt 3,6 Mrd. Euro und erhöhte seine syndizierte Kreditlinie auf 6,5 Mrd. Euro.
    • RWE hält indirekt rund 55 % an Amprion und stellt bis 2031 etwa 6,5 Mrd. Euro Eigenkapital bereit; damit ist mehr als die Hälfte des erwarteten Eigenkapitalbedarfs gedeckt.



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