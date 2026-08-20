BioNTech nach +22 % – doch Anleger könnten genau das Falsche gefeiert haben

Die Euphorie erfasste am Mittwoch den gesamten Biopharma-Sektor. Moderna schloss mit einem Plus von 176,97 Prozent, Merck gewann 12,60 Prozent. Auch AbbVie legte 2,72 Prozent zu, Amgen 4,02 Prozent, Eli Lilly 4,46 Prozent und Johnson & Johnson 0,85 Prozent. Alle fünf Konzerne schlossen laut MarketWatch auf Rekordhochs. Der Health Care Select Sector SPDR ETF gewann 3,51 Prozent und erreichte ebenfalls ein Allzeithoch. BioNTech profitierte damit von einer breiten Neubewertung des Sektors – obwohl die entscheidenden Daten nicht aus der eigenen Pipeline kamen.

Nach dem Kurssprung von 21,96 Prozent folgt bei BioNTech bereits die erste Ernüchterung. Die Aktie lag am Donnerstag in New York zeitweise um mehr als drei Prozent im Minus, auch Moderna gibt nach dem 176,97-Prozent-Sprung vom Mittwoch zweistellig nach. Gleichzeitig warnt Leerink Partners davor, dass Anleger aus den gefeierten Krebsdaten von Moderna und Merck für BioNTech womöglich genau die falschen Schlüsse ziehen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Genau hier setzt Leerinks Skepsis an. BioNTech und Moderna galten beide als Vorreiter bei mRNA-Krebsimpfstoffen. Doch das gemeinsam mit Roche entwickelte iNEST-Programm von BioNTech hatte zuvor enttäuschende Daten geliefert und ist laut Graybosch dadurch "weitgehend aus der Bewertung der Aktie herausgenommen" worden. Die jüngste Rallye dürfte deshalb "unserer Einschätzung nach nachlassen, sobald die Anleger die enttäuschenden Rückschlüsse aus den Ergebnissen verarbeiten".

Der Druck auf BioNTech steigt damit deutlich. Canaccord Genuity verweist auf drei erwartete Datenveröffentlichungen aus der Onkologie-Pipeline bis Jahresende und erhöhte sein Kursziel auf 142 US-Dollar. Fallen diese überzeugend aus, könnte der Moderna-Erfolg tatsächlich eine breitere Neubewertung mRNA-basierter Krebstherapien stützen. Bleiben die eigenen Daten schwach, fehlt der jüngsten Rallye dagegen die fundamentale Bestätigung.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Das Risiko ist erheblich: BioNTech hatte erst vor rund zwei Wochen nach schwachen Quartalszahlen die Jahresprognose gesenkt. Im zweiten Quartal stand ein Nettoverlust von 820,8 Millionen Euro zu Buche, der erwartete Jahresumsatz liegt nur noch bei 1,6 bis 1,9 Milliarden Euro. Gleichzeitig notiert die Aktie rund 20 Prozent über ihrem 50-Tage-Durchschnitt, der RSI liegt bei knapp 80.

Damit basiert der 21,96-Prozent-Sprung vor allem auf dem Durchbruch der Konkurrenz und der daraus ausgelösten Sektor-Rallye. Ob daraus für BioNTech mehr wird, entscheidet sich erst mit den eigenen Onkologie-Daten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 99,33 $ , was einem Rückgang von -9,54% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!