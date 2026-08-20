Börsenstart Europa - 20.08. - DAX schwach -0,39 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:33) bei 31.781,05 PKT und fällt um -0,39 %. Top-Werte: Sartorius Vz. +4,99 %, AUTO1 Group +3,24 %, Porsche AG +1,61 % Flop-Werte: TKMS -2,58 %, Wacker Chemie -2,52 %, RENK Group -2,39 %

Der DAX bewegt sich bei 25.986,72 PKT und fällt um -0,39 %. Top-Werte: Continental +1,89 %, Commerzbank +1,26 %, Symrise +1,07 % Flop-Werte: Brenntag -2,81 %, Rheinmetall -1,88 %, Merck -1,53 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 4.060,62 PKT und gewinnt bisher +0,01 %.

Top-Werte: Sartorius Vz. +4,99 %, Nemetschek +0,92 %, Verbio +0,90 %

Flop-Werte: SILTRONIC AG -1,77 %, HENSOLDT -1,66 %, Elmos Semiconductor -1,15 %

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Der Eurozone 50 steht aktuell (09:59:21) bei 6.436,78 PKT und fällt um -0,05 %.

Top-Werte: BBVA +1,08 %, ENI +0,93 %, UniCredit +0,86 %

Flop-Werte: Rheinmetall -1,88 %, EssilorLuxottica -1,53 %, Bayer -1,40 %

Der AT 20 bewegt sich bei 6.588,57 PKT und fällt um -0,17 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +1,46 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,28 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,12 %

Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -5,92 %, voestalpine -2,24 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,52 %

Der CH 20 steht aktuell (09:59:33) bei 14.383,98 PKT und fällt um -0,09 %.

Top-Werte: Amrize +1,15 %, Givaudan +1,08 %, Geberit +0,93 %

Flop-Werte: Logitech International -2,21 %, Swiss Re -1,40 %, Partners Group Holding -1,29 %

Der FR 40 steht bei 8.498,66 PKT und verliert bisher -0,05 %.

Top-Werte: Cie Generale des Etablissements Michelin +2,01 %, ENGIE +1,41 %, STMicroelectronics +1,03 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -1,53 %, ArcelorMittal -1,48 %, Capgemini -1,43 %

Der SE 30 steht bei 3.239,99 PKT und verliert bisher -0,03 %.

Top-Werte: Skanska (B) +2,86 %, Sandvik +2,10 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,95 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -5,70 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -1,02 %, AstraZeneca -0,69 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.510,00 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.

Top-Werte: Public Power +2,59 %, Coca-Cola HBC +1,93 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,91 %

Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -1,06 %, Jumbo -0,46 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,25 %