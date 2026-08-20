Iran
Trumps 'Wirtschaftskrieg' soll von eigenen Problemen ablenken
- Iran weist Trumps Wirtschaftskriegsdrohung zurück
- Araghtschi sieht darin Ablenkung von US-Problemen
- Unterstützer des Iran sollen hohe Kosten tragen
TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat die Drohung von US-Präsident Donald Trump, das Land mit einem "Wirtschaftskrieg" zu überziehen, scharf zurückgewiesen. Die Ankündigung diene dazu, von eigenen Problemen in den USA abzulenken, schrieb Außenminister Abbas Araghtschi auf Englisch auf der Plattform X. Er verwies auf einen historisch hohen Schuldenstand der USA. Der "wirtschaftliche Terrorismus" der USA gefährde die weltweite Ökonomie, schrieb Araghtschi weiter.
Vor dem Hintergrund ausbleibender Erfolge bei Verhandlungen mit Teheran hatte Trump in der Nacht zum Donnerstag mit einem "Wirtschaftskrieg" gedroht. Länder, die den Iran unterstützten, müssten mit "GEWALTIGEN wirtschaftlichen Konsequenzen" rechnen, schrieb der US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social. Wie diese Maßnahmen aussehen oder umgesetzt werden sollen, ließ er offen.
China gilt als Hauptabnehmer iranischer Öl-Exporte. Laut US-Medienberichten haben sowohl China als auch Russland der Islamischen Republik im aktuellen Krieg Militärhilfe gewährt. Der Iran ist durch weitreichende Sanktionen der USA, der Vereinten Nationen und der EU weitgehend international isoliert. Das Land hat ein ausgeklügeltes System zur Umgehung der Sanktionen entwickelt. Dennoch ist die wirtschaftliche Entwicklung im Iran seit Jahren massiv unter Druck. Die Bevölkerung leidet unter einer sprunghaft gestiegenen Inflation./mar/DP/mis
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Zitat aus dem Artikel:
"Die eigenständige Aufnahme der Verhandlungen des Omans in Sachen der Straße von Hormus mit dem Iran schmeckt den USA überhaupt nicht. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag dem Oman daraufhin mit Bombenangriffen gedroht."
Trump hat vor Jahren den Atomvertrag mit dem Iran auslaufen lassen. "Obama hätte einen schlechten Deal gemacht..."
Der Dealmaker macht jetzt den schlechtesten Deal ever. (Falls er überhaupt noch etwas zustande bringt.)
Mittlerweile sollte es auch der dümmste Amerikaner gemerkt haben, dass der Falsche an der Macht ist.