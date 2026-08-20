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    Rise Nano Optics tritt The Vision Council, einem führenden Branchenverband der Optikindustrie, bei und erweitert den Zugang zu wichtigen Kontakten in der Optikbranche

    Rise Nano Optics tritt The Vision Council, einem führenden Branchenverband der Optikindustrie, bei und erweitert den Zugang zu wichtigen Kontakten in der Optikbranche
    Foto: adobe.stock.com

    Die Mitgliedschaft bietet Zugang zu Hunderten von Optikherstellern, Laboren, Einzelhändlern und Branchenvertretern, während Rise die nordamerikanische Kommerzialisierung seiner patentierten SPECTRAGUARD(TM)-Linsentechnologie beschleunigt

     

    Vancouver, British Columbia / 20. August 2026 / IRW-Press / Rise Nano Optics Ltd. (CSE: EYE) (OTCQB: RNOLF) (FSE: U9Y) („Rise“ oder das „Unternehmen“), ein Gesundheitstechnologieunternehmen, das die Sehversorgung durch patentierte nanotechnologische Linsenlösungen vorantreibt, freut sich bekannt zu geben, dass es The Vision Council beigetreten ist, einem der führenden Branchenverbände der Optikindustrie, der Hunderte von Brillenherstellern, Linsenlaboren, Einzelhändlern, Vertriebsunternehmen und Technologieunternehmen in ganz Nordamerika vertritt.

     

    Die Mitgliedschaft stellt einen weiteren strategischen Meilenstein dar, während Rise seine Kommerzialisierungsstrategie für seine proprietäre SPECTRAGUARD-Linsentechnologie weiter umsetzt, seine Branchenbeziehungen ausbaut und gleichzeitig seine Sichtbarkeit bei wichtigen Akteuren im gesamten globalen Optik-Ökosystem erhöht.

     

    The Vision Council fungiert als führender Interessenvertreter der Optikindustrie und bietet seinen Mitgliedern Zugang zu Marktinformationen, der Entwicklung technischer Standards, Initiativen im Bereich Regierungsangelegenheiten, Bildungsressourcen und Möglichkeiten zur Vernetzung innerhalb der Branche. Die Organisation spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Brillenindustrie und unterstützt gleichzeitig Innovation und Kommerzialisierung in der Sehversorgung.

     

    Für Rise bietet die Mitgliedschaft einen direkten Austausch mit vielen der einflussreichsten Hersteller, Optiklabore, Vertriebsunternehmen, Einzelhändler und Gesundheitsorganisationen der Branche, während das Unternehmen die Kommerzialisierung seiner als FDA Class I registrierten SPECTRAGUARD-Technologie in Nordamerika und auf internationalen Märkten vorantreibt.

     

    Mitglieder des Managementteams des Unternehmens werden am Vision Council 2026 Lab Leadership Forum vom 16. bis 18. September in Las Vegas, Nevada, teilnehmen. Das Forum ist eine führende Veranstaltung, die von The Vision Council ausgerichtet wird und speziell für dessen Labormitglieder konzipiert ist.

     

    „Der Beitritt zu The Vision Council stellt einen wichtigen strategischen Meilenstein dar, während wir unsere kommerzielle Präsenz innerhalb der globalen Optikindustrie weiter ausbauen“, sagte Erik Ritchie, Chief Commercial Officer von Rise Nano Optics. „Während wir Produktionspartnerschaften ausweiten, unser Vertriebsnetzwerk vergrößern und SPECTRAGUARD Augenpflegefachkräften und Verbrauchern vorstellen, ist es wichtig, dass Rise aktiv an der Seite der Organisationen teilnimmt, die die Zukunft der Sehversorgung mitgestalten. Die Mitgliedschaft bietet einen wertvollen Austausch innerhalb der Branche, Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und Zugang zu Marktinformationen, die unsere langfristige Wachstumsstrategie unterstützen und Rise zugleich weiter als aufstrebenden Innovator innerhalb der Brillenindustrie bestätigen.“

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