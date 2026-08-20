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    AKTIE IM FOKUS

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    Ströer schwach - Kepler sieht 'ohne Deal' kaum Kaufanreize

    Für Sie zusammengefasst
    • Ströer-Aktien testen erneut die 21-Tage-Linie
    • Kurs liegt sieben Prozent unter dem Jahreshoch
    • Kepler senkt Kursziel und streicht Kaufempfehlung
    AKTIE IM FOKUS - Ströer schwach - Kepler sieht 'ohne Deal' kaum Kaufanreize
    Foto: Oliver Berg - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Ströer haben am Donnerstagmorgen mit fast 3 Prozent Abschlag ihre 21-Tage-Linie auf den Prüfstand gestellt. Vom Jahreshoch bei 42 Euro vor zwei Wochen haben sich die Papiere des Werbekonzerns inzwischen um 7 Prozent entfernt.

    Die Experten der Investmentbank Kepler Cheuvreux senkten in einer Analyse ihr Kursziel auf 44 Euro und strichen ihre Kaufempfehlung. Die Chance, dass es zu einem Private-Equity-Deal kommt, und das Risiko, dass die Übernahmefantasie nicht aufgeht, hielten sich etwa die Waage, so die Branchenkenner. Im Fokus steht vor allem das lukrative Geschäft mit Außenwerbung, das auch sie weiter optimistisch sehen. Ohne einen Deal gebe es momentan aber kaum Kaufanreize, so die Kepler-Experten./ag/jha/

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    ISIN:DE0007493991WKN:749399
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,73 % und einem Kurs von 38,76 auf Tradegate (20. August 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -3,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,17 Mrd..

    Stroeer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Stroeer Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -9,93 %/+38,96 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kontroverse Bewertung der Ströer-Aktie nach den Halbjahreszahlen: Kritiker verweisen auf sinkende Gewinne, steigende Kosten, fast 1 Mrd. € Nettoschulden, eine Eigenkapitalquote von 14 %, hohe immaterielle Vermögenswerte sowie durch IFRS 16 verzerrte EBITDA- und Cashflow-Kennzahlen. Optimisten erwarten dank Digitalisierung, Kooperationen und sinkender Ausgaben künftig steigende Gewinne. Übernahmefantasie und ein nachlassender Leerverkaufsdruck gelten als mögliche Kurstreiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Stroeer eingestellt.

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    dpa-AFX
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