Lucid gibt Munsterhuis Autobedrijven als ersten Handelspartner in den Niederlanden bekannt

AMSTERDAM, 20. August 2026 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), Hersteller der weltweit fortschrittlichsten softwaredefinierten Fahrzeuge und Technologien, gab heute bekannt, dass Munsterhuis Autobedrijven (Munsterhuis) sein erster Vertriebspartner in den Niederlanden wird.

Die Partnerschaft vereint die preisgekrönten Elektrofahrzeuge von Lucid mit der Expertise von Munsterhuis im Automobilhandel und im Kundenservice, um die Limousine Lucid Air1 und den SUV Lucid Gravity2 für niederländische Kunden noch zugänglicher zu machen. Munsterhuis wird in Hengelo eine eigene Lucid-Verkaufsstelle betreiben, ergänzt durch autorisierte Lucid-Kundendienst- und Serviceeinrichtungen am selben Standort. Gemeinsam werden Lucid und Munsterhuis preisgekrönte Fahrzeuge, eine individuelle Kundenbetreuung und ein flächendeckendes Serviceangebot auf dem gesamten Markt anbieten.

Munsterhuis ist eine der traditionsreichsten Automobilgruppen der Niederlande und betreut seine Kunden seit mehr als sechs Jahrzehnten mit einem umfassenden Angebot an Fahrzeugverkauf, Wartung, Leasing und Versicherungen. Das Familienunternehmen hat sich in der Region Twente und darüber hinaus einen hervorragenden Ruf für seine Kundenbetreuung und operative Exzellenz erworben.

„Unsere Partnerschaft mit Munsterhuis stellt einen weiteren Meilenstein für die europäische Expansion von Lucid dar", sagte Lawrence Hamilton, President of Europe bei Lucid. „Die Niederlande sind ein Schlüsselmarkt mit einer großen Nachfrage nach innovativer und nachhaltiger Mobilität. Dank seines langjährigen guten Rufs ist Munsterhuis ein idealer Partner, um mehr niederländischen Kunden die Marke Lucid und unsere preisgekrönte Modellpalette näherzubringen."

„Die Gründung von Lucid läutet ein spannendes neues Kapitel für Munsterhuis ein", sagte Jochen Munsterhuis, Director bei Munsterhuis. „Wir sind stets bestrebt, unseren Kunden die innovativsten und zukunftsweisendsten Mobilitätslösungen anzubieten. Die branchenführende Technologie von Lucid, die herausragende Effizienz und der kompromisslose Anspruch an Luxus machen die Marke zu einer perfekten Ergänzung unseres Portfolios. Wir sind stolz darauf, Lucid in unseren Reihen zu haben, und freuen uns darauf, unsere ersten Lucid-Kunden willkommen zu heißen."

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