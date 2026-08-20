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    Nabaltec: Im 2. Quartal 2026 zurück auf Wachstumskurs

    Trotz Gegenwind bei Kosten und Ergebnis bleibt Nabaltec auf Wachstumskurs: Umsatz legt zu, Auftragspolster wächst – und die Jahresziele werden bestätigt.

    Nabaltec: Im 2. Quartal 2026 zurück auf Wachstumskurs
    Foto: adobe.stock.com
    • Nabaltec steigerte den Umsatz im zweiten Quartal 2026 um 6,9 % auf 55,3 Mio. Euro; im ersten Halbjahr wuchs der Umsatz um 1,9 % auf 108,6 Mio. Euro.
    • Das EBIT sank im ersten Halbjahr um 26,1 % auf 6,6 Mio. Euro; die EBIT-Marge lag bei 6,2 %, belastet durch hohe Energiekosten und höhere Abschreibungen.
    • Beide Produktsegmente entwickelten sich positiv: „Funktionale Füllstoffe“ erzielten 80,1 Mio. Euro Umsatz (+2,2 %), „Spezialoxide“ 28,4 Mio. Euro (+1,3 %).
    • Besonders stark wuchsen viskositätsoptimierte Hydroxide mit einem Umsatzplus von 36,0 %; auch Böhmite legten um 5,8 % zu.
    • Der Auftragsbestand stieg zum 30. Juni 2026 deutlich auf 52,2 Mio. Euro, nach 38,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitpunkt.
    • Nabaltec bestätigt die Jahresprognose 2026: Umsatzwachstum von 4 % bis 6 % und eine EBIT-Marge zwischen 5 % und 7 %.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Nabaltec ist am 20.08.2026.

    Der Kurs von Nabaltec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,925EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,08 % im Minus.


    Nabaltec

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