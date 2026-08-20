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    Kursziel 300 Euro

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    Sartorius-Aktie springt nach UBS-Upgrade auf Buy

    Die UBS stuft die Sartorius-Vorzugsaktie von Neutral auf Buy hoch und hebt das Kursziel von 240 auf 300 Euro an. Anleger reagieren prompt, das Papier ist am Donnerstag der Gewinner im MDAX..

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hebt Sartorius auf Buy und Ziel auf 300 Euro
    • Aktie steigt zeitweise um knapp fünf Prozent
    • Wachstum ab 2027 treibt UBS zu höherer Bewertung
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Kursziel 300 Euro - Sartorius-Aktie springt nach UBS-Upgrade auf Buy
    Foto: Sartorius AG

    Die Sartorius-Vorzugsaktie hat am Donnerstag kräftig zugelegt, nachdem die Schweizer Großbank UBS ihre Einstufung für den Göttinger Labor- und Pharmazulieferer von Neutral auf Buy angehoben hat. Das Kursziel wanderte gleichzeitig von 240 auf 300 Euro nach oben.

    Der Markt reagierte prompt: Nach einem Schlusskurs von 234,70 Euro am Vortag notierte das Papier im Tagesverlauf zeitweise bei rund 245 Euro, ein Plus von knapp 5 Prozent.

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    Analyst Matthew Weston begründet den Schritt mit einer erwarteten Wachstumsbeschleunigung ab 2027. Premium-Wachstum verdiene auch eine Premium-Bewertung, so seine Kernaussage in der aktuellen Studie. Weston sieht Sartorius vor allem im Geschäft mit Verbrauchsmaterialien für die biopharmazeutische Produktion, kurz Bioprocess Solutions, auf einem soliden Wachstumspfad.

    Als Treiber nennt er die alternde Bevölkerung, den hohen Anteil biologischer Wirkstoffe in den Entwicklungspipelines der Pharmaindustrie sowie den erwarteten Schub durch mehrere Biosimilar-Markteinführungen zwischen 2028 und 2032.

    Zusätzlichen Rückenwind erwartet der Analyst vom Gerätegeschäft. Nachdem die Investitionen in neue US-Fertigungskapazitäten infolge der Reshoring-Politik unter Präsident Trump zuletzt ins Stocken geraten waren, rechnet Weston ab der zweiten Jahreshälfte 2027 mit einer spürbaren Erholung der Bestellungen. 

    In der Folge hob UBS die Umsatz- und Gewinnschätzungen für die Jahre 2028 bis 2031 im Schnitt um rund 3 Prozent an. Für die Bioprocess-Sparte rechnet die Bank mit einem jährlichen Umsatzwachstum von 10,8 Prozent bis 2031, das EBITDA soll um durchschnittlich 12 Prozent pro Jahr zulegen, deutlich stärker als bei der Konkurrenz mit rund 8 Prozent.

    Das neue Kursziel von 300 Euro impliziert laut UBS ein Aufwärtspotenzial von 31 Prozent. Im optimistischen Szenario hält die Bank sogar 350 Euro für möglich, im Bären-Szenario sieht sie die Aktie bei 170 Euro. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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