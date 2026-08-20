Warburg Research senkt Norma Group auf 'Hold' - Ziel 20,40 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 20,15 auf Tradegate (20. August 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +6,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,95 %.

Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 643,62 Mio..

NORMA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8100 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -15,84 %/+8,91 % bedeutet.