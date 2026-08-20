ANALYSE-FLASH
Warburg Research senkt Norma Group auf 'Hold' - Ziel 20,40 Euro
- Warburg hebt Normas Kursziel auf 20,40 Euro
- Norma nach Kursanstieg von Buy auf Hold abgestuft
- Anleger sollen Aktien andienen und abwarten
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von Norma nach gutem Lauf von 20 auf 20,40 Euro angehoben, aber die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der bei dem Analysehaus neu für Norma zuständige Sebastian Ubert gibt den Anlegern am Donnerstag angesichts des zweiten öffentlichen Aktienrückkaufangebots die Empfehlung, die eigenen Aktien anzudienen und an die Seitenlinie zu treten. Anspruchsvollere Investoren warteten beim Verbindungstechnik-Hersteller ohnehin ein Strategie-Update im Oktober ab, bevor sie handelten./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie
Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 20,15 auf Tradegate (20. August 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +6,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,95 %.
Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 643,62 Mio..
NORMA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8100 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -15,84 %/+8,91 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 20,40 Euro
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Also jeder hat seine Gründe, aber hier bei Norma wo 650€ Mio. Cash bei 472 Mio.€ MK ins Unternehmen fliessen und davon rund 260 Mio. noch an Aktionäre zurück kommen, sich als Leerverkäufer zu Positionieren ist grundsätzlich erst mal mutig oder man verfügt über ein Wissen das das "logisch" erscheinen läßt.
Nach unten wird es auf keinen Fall angepasst werden. Die Andienung ist für Anleger nicht mehr rückgängig zu machen. Alle angedienten Aktien bleiben gesperrt bis die Übertragung erfolgt. Es ist ein Vertrag, der nicht zum Nachteil des Andienenden geändert werden kann.