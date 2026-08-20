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    ANALYSE-FLASH

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    Warburg Research senkt Norma Group auf 'Hold' - Ziel 20,40 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Warburg hebt Normas Kursziel auf 20,40 Euro
    • Norma nach Kursanstieg von Buy auf Hold abgestuft
    • Anleger sollen Aktien andienen und abwarten
    ANALYSE-FLASH - Warburg Research senkt Norma Group auf 'Hold' - Ziel 20,40 Euro
    Foto: NORMA Group

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von Norma nach gutem Lauf von 20 auf 20,40 Euro angehoben, aber die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der bei dem Analysehaus neu für Norma zuständige Sebastian Ubert gibt den Anlegern am Donnerstag angesichts des zweiten öffentlichen Aktienrückkaufangebots die Empfehlung, die eigenen Aktien anzudienen und an die Seitenlinie zu treten. Anspruchsvollere Investoren warteten beim Verbindungstechnik-Hersteller ohnehin ein Strategie-Update im Oktober ab, bevor sie handelten./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    NORMA Group

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    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 20,15 auf Tradegate (20. August 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +6,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 643,62 Mio..

    NORMA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8100 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -15,84 %/+8,91 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 20,40 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 20,40, was eine Steigerung von +0,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu NORMA Group - A1H8BV - DE000A1H8BV3

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NORMA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das zweite Aktienrückkaufangebot der NORMA Group zu 22,35 Euro und dessen stützende Wirkung auf den Kurs. Einige erwarten Kurse um oder über 22 Euro sowie nach dem Angebot ein Niveau von mindestens 20 Euro, andere sehen mit dem Abschluss der Kapitalrückführung die Kursfantasie schwinden und raten zu Gewinnmitnahmen. Diskutiert werden zudem Annahmequoten, Andienrechte und die guten Quartalszahlen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NORMA Group eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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