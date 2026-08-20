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    Zwei Drittel wünschen sich von der Politik mehr Hitzeschutz

    Für Sie zusammengefasst
    • 68 Prozent fordern mehr Maßnahmen gegen Hitze
    • Nur 12 Prozent sehen Maßnahmen als ausreichend
    • 52 Prozent verlangen mehr Klimaschutz vom Bund
    Zwei Drittel wünschen sich von der Politik mehr Hitzeschutz
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Rund zwei Drittel der Menschen in Deutschland wünschen sich mehr politische Maßnahmen gegen Hitze und Dürre. Das gaben 68 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur an.

    Insgesamt 12 Prozent der Befragten bewerteten die aktuellen Maßnahmen als ausreichend. 2 Prozent meinen, die Politik solle in diesem Bereich weniger tun, 5 Prozent denken, die Politik sollte in diesem Bereich gar nicht handeln.

    Weniger ausgeprägt ist der Ruf nach mehr Klimaschutz. Rund die Hälfte (52 Prozent) der Befragten meinen, die Bundesregierung solle mehr tun gegen den Klimawandel. Rund ein Fünftel (22 Prozent) denkt, der Bund tue bereits genug. Weitere 7 Prozent wünschen sich vom Bund weniger Einsatz gegen den Klimawandel, 8 Prozent meinen, der Bund solle hier nichts tun./hrz/DP/mis






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