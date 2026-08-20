🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax gibt weiter nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax gibt nach, 26.000-Punkte-Marke bleibt wacklig
    • MDax und EuroStoxx bleiben am Vormittag nahezu unverändert
    • Sartorius legt dank UBS stark zu, Continental auch
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax gibt weiter nach
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag nachgegeben. In der ersten Handelsstunde sank der deutsche Leitindex um 0,34 Prozent auf 26.002 Punkte. Damit knüpfte er an seine jüngsten moderaten Verluste an - die runde Marke von 26.000 Punkten wackelt weiter.

    Der MDax der mittelgroßen Unternehmen trat am Vormittag mit 31.817 Punkten ebenso nahezu auf der Stelle wie der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 .

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    29.230,10€
    Basispreis
    32,97
    Ask
    × 7,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.543,00€
    Basispreis
    3,42
    Ask
    × 7,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Sein Rekordhoch hatte der Dax in der Vorwoche bei 26.573 Punkten erreicht. Seither fehlen Impulse. Gestiegene Renditen an den Anleihemärkten und die wieder höheren Ölpreise wegen des Iran-Kriegs belasteten die Stimmung.

    Am späteren Mittwoch setzte eine Entspannung am Anleihemarkt an. Die Renditen kamen zurück, nachdem das US-Finanzministerium angekündigt hatte, die Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen. Das stützte den angeschlagenen Dax am Donnerstag ein Stück weit.

    Der Zwischenbericht von Tonies half den Aktien nicht dauerhaft. Nach einem positiven Start sanken sie zuletzt als Schlusslicht im Nebenwerte-Index SDax um 4,6 Prozent. Der Spielwarenhersteller berichtete für das erste Halbjahr eine überraschend deutliche Umsatzsteigerung und bestätigte die Jahresziele. Allerdings gingen die Ergebniskennziffern wegen Produktmix-Effekten und neuer US-Zölle deutlich zurück. Dass das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) laut Metzler-Analyst Felix Dennl über der Konsensschätzung lag, verpuffte am Markt.

    Für deutliche Kursausschläge sorgten auch Analystenaussagen. Die Aktien von Sartorius gewannen dank einer Kaufempfehlung der Schweizer Bank UBS als MDax-Spitzenreiter 5,1 Prozent. Premium-Wachstum verdiene auch eine Premium-Bewertung, begründete Matthew Weston seine Hochstufung. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Labordienstleister und Pharmazulieferer bis 2031 im Schnitt um rund drei Prozent an.

    Im Dax führte der Reifenhersteller Continental mit einem Kursplus von 1,8 Prozent die Gewinnerliste an. Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan äußerte sich in einer Brancheneinschätzung positiv zu Continental und Konkurrent Michelin , dessen Aktien er nun ebenfalls mit "Overweight" empfiehlt. Er passte seine Schätzungen für Europas Reifenhersteller an die jüngsten monatlichen Absatzzahlen an. Von Conti bleibt Asumendi weiter überzeugt angesichts einer robusten Profitabilität im Reifengeschäft.

    Dagegen sackten die Brenntag -Titel am Dax-Ende um 3 Prozent auf knapp 60 Euro ab. Die US-Investmentbank Bank of America nahm die Bewertung mit einem Kursziel von 55 Euro und der Einstufung "Underperform" wieder auf. Für den Chemikalienhändler gehe es nach den außerordentlichen Gewinnen im Zuge des Nahost-Kriegs zurück zum "business as usual", schrieb Matthew Yates. Er zeigte sich überrascht, dass der Konsens für 2027 noch stabile Ergebnisse erwarte. Yates selbst stapelt tiefer, da Einsparungsimpulse die wegfallenden Übergewinne nicht kompensieren dürften.

    Die Streichung einer Kaufempfehlung durch Kepler Cheuvreux führte beim Werbevermarkter Ströer zu einem Kursrückgang von 2,8 Prozent. Die Experten des Analysehauses vermissen kurzfristige Kurstreiber abseits einer möglichen Übernahmeofferte aus Kreisen von Finanzinvestoren. Im Mai war bekannt geworden, dass die US-Beteiligungsgesellschaft Blackstone wohl nicht mehr an einer möglichen Übernahme interessiert ist./gl/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 68,30 auf Tradegate (20. August 2026, 10:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +4,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 9,21 Mrd..

    Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 275,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -10,64 %/+21,85 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung Dax gibt weiter nach Der Dax hat am Donnerstag nachgegeben. In der ersten Handelsstunde sank der deutsche Leitindex um 0,34 Prozent auf 26.002 Punkte. Damit knüpfte er an seine jüngsten moderaten Verluste an - die runde Marke von 26.000 Punkten wackelt weiter. Der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     