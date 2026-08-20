ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax gibt weiter nach
- Dax gibt nach, 26.000-Punkte-Marke bleibt wacklig
- MDax und EuroStoxx bleiben am Vormittag nahezu unverändert
- Sartorius legt dank UBS stark zu, Continental auch
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag nachgegeben. In der ersten Handelsstunde sank der deutsche Leitindex um 0,34 Prozent auf 26.002 Punkte. Damit knüpfte er an seine jüngsten moderaten Verluste an - die runde Marke von 26.000 Punkten wackelt weiter.
Der MDax der mittelgroßen Unternehmen trat am Vormittag mit 31.817 Punkten ebenso nahezu auf der Stelle wie der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 .
Sein Rekordhoch hatte der Dax in der Vorwoche bei 26.573 Punkten erreicht. Seither fehlen Impulse. Gestiegene Renditen an den Anleihemärkten und die wieder höheren Ölpreise wegen des Iran-Kriegs belasteten die Stimmung.
Am späteren Mittwoch setzte eine Entspannung am Anleihemarkt an. Die Renditen kamen zurück, nachdem das US-Finanzministerium angekündigt hatte, die Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen. Das stützte den angeschlagenen Dax am Donnerstag ein Stück weit.
Der Zwischenbericht von Tonies half den Aktien nicht dauerhaft. Nach einem positiven Start sanken sie zuletzt als Schlusslicht im Nebenwerte-Index SDax um 4,6 Prozent. Der Spielwarenhersteller berichtete für das erste Halbjahr eine überraschend deutliche Umsatzsteigerung und bestätigte die Jahresziele. Allerdings gingen die Ergebniskennziffern wegen Produktmix-Effekten und neuer US-Zölle deutlich zurück. Dass das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) laut Metzler-Analyst Felix Dennl über der Konsensschätzung lag, verpuffte am Markt.
Für deutliche Kursausschläge sorgten auch Analystenaussagen. Die Aktien von Sartorius gewannen dank einer Kaufempfehlung der Schweizer Bank UBS als MDax-Spitzenreiter 5,1 Prozent. Premium-Wachstum verdiene auch eine Premium-Bewertung, begründete Matthew Weston seine Hochstufung. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Labordienstleister und Pharmazulieferer bis 2031 im Schnitt um rund drei Prozent an.
Im Dax führte der Reifenhersteller Continental mit einem Kursplus von 1,8 Prozent die Gewinnerliste an. Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan äußerte sich in einer Brancheneinschätzung positiv zu Continental und Konkurrent Michelin , dessen Aktien er nun ebenfalls mit "Overweight" empfiehlt. Er passte seine Schätzungen für Europas Reifenhersteller an die jüngsten monatlichen Absatzzahlen an. Von Conti bleibt Asumendi weiter überzeugt angesichts einer robusten Profitabilität im Reifengeschäft.
Dagegen sackten die Brenntag -Titel am Dax-Ende um 3 Prozent auf knapp 60 Euro ab. Die US-Investmentbank Bank of America nahm die Bewertung mit einem Kursziel von 55 Euro und der Einstufung "Underperform" wieder auf. Für den Chemikalienhändler gehe es nach den außerordentlichen Gewinnen im Zuge des Nahost-Kriegs zurück zum "business as usual", schrieb Matthew Yates. Er zeigte sich überrascht, dass der Konsens für 2027 noch stabile Ergebnisse erwarte. Yates selbst stapelt tiefer, da Einsparungsimpulse die wegfallenden Übergewinne nicht kompensieren dürften.
Die Streichung einer Kaufempfehlung durch Kepler Cheuvreux führte beim Werbevermarkter Ströer zu einem Kursrückgang von 2,8 Prozent. Die Experten des Analysehauses vermissen kurzfristige Kurstreiber abseits einer möglichen Übernahmeofferte aus Kreisen von Finanzinvestoren. Im Mai war bekannt geworden, dass die US-Beteiligungsgesellschaft Blackstone wohl nicht mehr an einer möglichen Übernahme interessiert ist./gl/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 68,30 auf Tradegate (20. August 2026, 10:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +4,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,47 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 9,21 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 275,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -10,64 %/+21,85 % bedeutet.
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DAX Xetra-Kassa · Donnerstag ca. 07:30 Uhr MESZ · US-Indizes erst im Nachmittagsbild
hier nur Quellen und Hinweise
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DAX MITTWOCH (offizielle Xetra-Kassa, Börse Frankfurt)
- Eröffnung 26.146,12 · Hoch 26.187,82 · Tief 26.063,37 · Schluss 26.091,33 (−0,14 %)
- Spanne 124,45 Pkt · Schluss bei 22,5 % der Spanne
- Quelle: Deutsche Börse (live.deutsche-boerse.com → DAX → Kurshistorie):
https://live.deutsche-boerse.com/index/dax/kurshistorie/historische-kurse-und-umsaetze
- Hinweis: Das Mi-Hoch 26.187,82 lag knapp ÜBER der Jahres-R1 26.177 — die Marke
wurde getestet und wieder abgewiesen.
MARKEN FÜR DONNERSTAG (Floor-Trader, eigene Berechnung, nur Xetra)
- Eingang: H 26.187,82 · T 26.063,37 · C 26.091,33
- P 26.114,17 · R1 26.164,98 · S1 26.040,53 · R2 26.238,62 · S2 25.989,72 · R3 26.289,43 · S3 25.916,08
- Jahres-R1 26.177 (Traditional Jahr, Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41)
RAHMEN
- Drei rote Tage in Folge, aber der dritte war klein mit Dochten beidseitig: Abverkauf verliert an Kraft.
- Die Jahres-R1 26.177 wurde am Mittwoch getestet und abgewiesen — sie bleibt der Deckel für Erholungen.
- US-Schluss höher (Dow +0,22 %, S&P +0,21 %) nach Treasury-Rückkauf — Nasdaq-100 blieb im Minus (−0,16 %).
TERMINE HEUTE (MESZ)
- 08:00 DEU Erzeugerpreise 7/26 · 11:00 EUR Bauproduktion · 12:00 Bundesbank Monatsbericht
- 14:30 USA Philadelphia Fed + Erstanträge · 16:00 USA Frühindikator
https://www.onvista.de/news/2026/08-19-tagesvorschau-termine-am-20-august-2026-0-10-26544684
US-SCHLUSS MITTWOCH (Kontext)
- Dow 53.463,05 (+0,22 %) · S&P 500 7.707,98 (+0,21 %) · Nasdaq Comp. 26.331,09 (+0,16 %) · NDX 29.426,02 (−0,16 %)
https://abcnews.com/Business/wireStory/major-us-stock-indexes-fared-wednesday-8192026-135786651
https://indexes.nasdaqomx.com/Index/History/NDX
HINWEISE
- DAX-Standard-Quelle: offizielle Xetra-Kassa der Deutschen Börse (Börse Frankfurt):
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax · https://www.boerse-frankfurt.de/indices/dax
- Kerzen/Marken: eigene Darstellung, nur belegtes OHLC. „Absich." = Absicherung.
- Kein Setup ohne den genannten Auslöser; Ideen nur für die Xetra-Session.
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
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DAX Xetra-Kassa · Mittwoch ca. 07:15 Uhr MESZ · US-Indizes erst im Nachmittagsbild
hier nur Quellen und Hinweise
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DAX DIENSTAG (offizielle Xetra-Kassa, OHLC)
- Eröffnung 26.280,86 · Hoch 26.292,95 · Tief 26.119,54 · Schluss 26.128,36 (−0,80 %)
- Spanne 173,41 Pkt · Schluss bei 5,1 % der Spanne (nah am Tief)
- Quelle: tagesschau/Infront (Xetra) + dpa-AFX-Schlussbericht, Gegencheck finanzen.at
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-unter-druck-12108037
https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/schwache-performance-in-frankfurt-dax-fallt-zum-ende-des-dienstagshandels-1036471231
MARKEN FÜR MITTWOCH (Floor-Trader, eigene Berechnung, nur Xetra)
- Eingang: H 26.292,95 · T 26.119,54 · C 26.128,36
- P 26.180 · R1 26.241 · S1 26.068 · R2 26.354 · S2 26.007 · R3 26.414 · S3 25.894
- Jahres-R1 26.177 (Traditional Jahr, Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41)
RAHMEN
- DAX fiel unter die Jahres-R1 26.177 zurück → die Marke wirkt jetzt als Kappe.
- Pivot 26.180 und Jahres-R1 26.177 liegen fast deckungsgleich (Doppelmarke als Widerstand).
- Treiber: Bundes-/Staatsanleihen auf 15-Jahres-Hoch, Brent über 90 USD (Iran), schwache US-Vorgaben.
TERMINE HEUTE (MESZ)
- 08:00 GBR Verbraucherpreise · 09:10 EZB-Chefin Lagarde · 11:00 EUR HICP final
- 20:00 FOMC-Protokoll (Juli-Sitzung 28.–29.07.) — nach EU-Schluss, betrifft Donnerstag
https://www.wallstreet-online.de/wirtschaftskalender
https://blog.kraken.com/economic-brief/august-12-2026
US-SCHLUSS DIENSTAG (Kontext)
- Dow 53.343,40 (−0,22 %) · S&P 500 7.691,76 (−0,69 %) · Nasdaq-100 29.505,02 (−1,63 %)
https://www.cnbc.com/2026/08/17/stock-market-today-live-updates.html
https://indexes.nasdaqomx.com/Index/History/NDX
HINWEISE
- DAX-Standard-Quelle: offizielle Xetra-Kassa der Deutschen Börse (Börse Frankfurt):
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax · https://www.boerse-frankfurt.de/indices/dax
- Kerzen/Marken: eigene Darstellung, nur belegtes OHLC. „Absich." = Absicherung.
- Kein Setup ohne den genannten Auslöser; Ideen nur für die Xetra-Session.
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.