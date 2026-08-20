Dax gibt weiter nach

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen trat am Vormittag mit 31.817 Punkten ebenso nahezu auf der Stelle wie der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 .

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag nachgegeben. In der ersten Handelsstunde sank der deutsche Leitindex um 0,34 Prozent auf 26.002 Punkte. Damit knüpfte er an seine jüngsten moderaten Verluste an - die runde Marke von 26.000 Punkten wackelt weiter.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Sein Rekordhoch hatte der Dax in der Vorwoche bei 26.573 Punkten erreicht. Seither fehlen Impulse. Gestiegene Renditen an den Anleihemärkten und die wieder höheren Ölpreise wegen des Iran-Kriegs belasteten die Stimmung.

Am späteren Mittwoch setzte eine Entspannung am Anleihemarkt an. Die Renditen kamen zurück, nachdem das US-Finanzministerium angekündigt hatte, die Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen. Das stützte den angeschlagenen Dax am Donnerstag ein Stück weit.

Der Zwischenbericht von Tonies half den Aktien nicht dauerhaft. Nach einem positiven Start sanken sie zuletzt als Schlusslicht im Nebenwerte-Index SDax um 4,6 Prozent. Der Spielwarenhersteller berichtete für das erste Halbjahr eine überraschend deutliche Umsatzsteigerung und bestätigte die Jahresziele. Allerdings gingen die Ergebniskennziffern wegen Produktmix-Effekten und neuer US-Zölle deutlich zurück. Dass das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) laut Metzler-Analyst Felix Dennl über der Konsensschätzung lag, verpuffte am Markt.

Für deutliche Kursausschläge sorgten auch Analystenaussagen. Die Aktien von Sartorius gewannen dank einer Kaufempfehlung der Schweizer Bank UBS als MDax-Spitzenreiter 5,1 Prozent. Premium-Wachstum verdiene auch eine Premium-Bewertung, begründete Matthew Weston seine Hochstufung. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Labordienstleister und Pharmazulieferer bis 2031 im Schnitt um rund drei Prozent an.

Im Dax führte der Reifenhersteller Continental mit einem Kursplus von 1,8 Prozent die Gewinnerliste an. Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan äußerte sich in einer Brancheneinschätzung positiv zu Continental und Konkurrent Michelin , dessen Aktien er nun ebenfalls mit "Overweight" empfiehlt. Er passte seine Schätzungen für Europas Reifenhersteller an die jüngsten monatlichen Absatzzahlen an. Von Conti bleibt Asumendi weiter überzeugt angesichts einer robusten Profitabilität im Reifengeschäft.

Dagegen sackten die Brenntag -Titel am Dax-Ende um 3 Prozent auf knapp 60 Euro ab. Die US-Investmentbank Bank of America nahm die Bewertung mit einem Kursziel von 55 Euro und der Einstufung "Underperform" wieder auf. Für den Chemikalienhändler gehe es nach den außerordentlichen Gewinnen im Zuge des Nahost-Kriegs zurück zum "business as usual", schrieb Matthew Yates. Er zeigte sich überrascht, dass der Konsens für 2027 noch stabile Ergebnisse erwarte. Yates selbst stapelt tiefer, da Einsparungsimpulse die wegfallenden Übergewinne nicht kompensieren dürften.

Die Streichung einer Kaufempfehlung durch Kepler Cheuvreux führte beim Werbevermarkter Ströer zu einem Kursrückgang von 2,8 Prozent. Die Experten des Analysehauses vermissen kurzfristige Kurstreiber abseits einer möglichen Übernahmeofferte aus Kreisen von Finanzinvestoren. Im Mai war bekannt geworden, dass die US-Beteiligungsgesellschaft Blackstone wohl nicht mehr an einer möglichen Übernahme interessiert ist./gl/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 68,30 auf Tradegate (20. August 2026, 10:10 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +4,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,47 %. Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 9,21 Mrd.. Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 275,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -10,64 %/+21,85 % bedeutet.



