Argentiniens Bergbauexporte steigen um 75 % - und Kupfer kommt erst noch

Argentiniens Bergbauexporte steigen um fast drei Viertel, der Sektor erfährt einen dynamischen Aufschwung, die Projektpipeline gewinnt laufend an Kontur. Das Rennen um die besten Ländereien in den metallreichen Provinzen hat längst begonnen.

Der Kupferexplorer Argentina Metals (ISIN: CA04022C1095, WKN: A42CJA) konnte Anfang August Vollzug melden: Das Bergbauministerium der Provinz Mendoza gab grünes Licht für eine Erweiterung des Liegenschaftsportfolios um vier Projekte mit einer Gesamtfläche von fast 20.000 Hektar. Bezahlt wird mit einem Paket aus gut 800.000 USD Cash und einem Paket eigener Aktien.

Argentina Metals – seit Juni an der TSX Venture und der Frankfurter Börse und seit Juli zusätzlich am US-amerikanischen OTCQB Markt handelbar – setzt voll auf die Provinz Mendoza. Der dortige Malargüe District nahe der Grenze zu Chile gilt als einer der aussichtsreichen Kupfer-Gold-Korridore des Landes. Knapp 150.000 Hektar und 26 Projekte umfasst das Portfolio mittlerweile, bei einem Projekt wurden bereits Oberflächenproben mit hohen Kupferkonzentrationen entnommen.

Geologie wie in Chile, aber kaum Produktion

Das Geschäftsmodell von Argentina Metals basiert auf einer seltenen Konstellation, in der ertragreiche Geologie auf eine unterdurchschnittliche Explorations- und Bergbauhistorie trifft. Argentinien teilt sich diesen Teil der Anden mit Chile. Während Chile der größte Kupferproduzent der Welt ist, existiert in Argentinien praktisch keine Förderung des begehrten Industriemetalls.

„Dreißig Jahre lang verhinderten politische und rechtliche Hindernisse faktisch die Aufnahme des Bergbaus in Mendoza“, erläutert der Explorer gegenüber Investoren im Hinblick auf die zurückliegenden, bleiernen Dekaden des Peronismus. Um hinzuzufügen: „Diese Ära geht nun zu Ende.“

Tatsächlich ist unter der Regentschaft des Präsidenten Javier Milei eine bemerkenswerte Aufbruchstimmung im argentinischen Bergbau zu beobachten. Die Bergbauexporte des Landes erreichten in den ersten sechs Monaten des Jahres 4,742 Mrd. USD. Dies entspricht einem Anstieg von 74,4 % gegenüber dem Vorjahr und stellt einen neuen Rekord für ein erstes Kalenderhalbjahr dar. Die Leistung zwischen Januar und Juni lag zudem 154,7 % über dem Durchschnitt des gleichen Zeitraums zwischen 2010 und 2025.