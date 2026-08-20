DZ BANK stuft SpaceX auf 'Verkaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Bewertung von SpaceX beim fairen Wert von 100 US-Dollar mit "Verkaufen" aufgenommen. Markus Leistner schrieb am Donnerstag von "Absturzgefahr im Bewertungs-Orbit". Der Weltraum- und KI-Konzern zähle zu den spannendsten Kapitalmarktgeschichten der kommenden Jahre. Die Umsetzung der Zukunftsthemen erfordere aber einen enormen Kapitalbedarf. Das von Konzernchef Elon Musk prognostizierte Marktpotenzial sei mit mehr als 28 Billionen US-Dollar unglaublich hoch. Er erachtet diese Zahl als viel zu optimistisch./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 09:02 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 09:11 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 09:02 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 09:11 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 118,5EUR auf Tradegate (20. August 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Markus Leistner
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Markus Leistner
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: negativ
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Zeitrahmen: 12m
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