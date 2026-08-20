NAGA: Juni-Zahlen als Hoffnungsträger

Doch das Unternehmen hat bereits zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, um auch hier eine deutliche Trendwende einzuleiten. Und gegen Ende des ersten Halbjahres hat sich schon angedeutet, wohin die Reise gehen könnte. Denn im Juni hat das Unternehmen einen Umsatz von mehr als 6 Mio. Euro erzielt, das Resultat lag damit um 38 Prozent über dem 6-Monats-Durchschnitt.

NAGA hat intensiv an der Effizienz der Prozesse und einer Bereinigung der Kostenstrukturen gearbeitet und im ersten Halbjahr den Lohn der Bemühungen eingefahren: Das EBITDA hat sich um fast 50 Prozent auf 4,4 Mio. Euro erhöht. Der Umsatz war indes noch rückläufig.

Geht es weiter in diese Richtung, dann scheint die Jahresprognose, die für das Gesamtjahr einen Umsatzanstieg von 62,4 Mio. Euro auf 68 bis 75 Mio. Euro und eine EBITDA-Verbesserung von 3,7 Mio. Euro auf 10 bis 15 Mio. Euro vorsieht, aus unserer Sicht durchaus machbar.

Die Aktie hat die Aussicht auf weitere deutliche Verbesserungen zwischenzeitlich schon mit einer Kursexplosion gefeiert, danach aber wieder deutlich korrigiert. In diesem Konsolidierungsprozess hat sie in den letzten Wochen rund um die 3-Euro-Marke einen kurzfristigen Boden gefunden. Wenn das Unternehmen die positive Juni-Entwicklung beim Umsatz mit weiteren starken Zahlen bestätigen kann, könnte es nach unserer Einschätzung von dem Niveau aus wieder nach oben gehen.

(aktien-global.de, erstellt 20.08.26, 10:04 Uhr, veröffentlicht 20.08.26, 10:12 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

Die The Naga Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 3,16EUR auf Tradegate (20. August 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.