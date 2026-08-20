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    Die Aktie wird abgestraft

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    Alibaba zahlt brutal für seine KI-Wette – der Gewinn bricht um 75 % ein

    Das Wachstum ist da, die Monetarisierung auch. Trotzdem fällt die Aktie: Denn hinter den starken KI-Zahlen steckt eine Kostenexplosion, die Anleger nicht ignorieren können.

    Für Sie zusammengefasst
    • Alibaba verfehlt Gewinnziele trotz KI-Wachstum
    • KI-Investitionen drücken Gewinn und Cashflow tief
    • Cloud-Umsatz wächst und AI Labs machen hohe Verluste
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Die Aktie wird abgestraft - Alibaba zahlt brutal für seine KI-Wette – der Gewinn bricht um 75 % ein
    Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo

    Alibaba hat im Juni-Quartal die Gewinnerwartungen deutlich verfehlt – und bezahlt für seine KI-Offensive mit massiv höheren Investitionen und einem tiefroten freien Cashflow. Der bereinigte Gewinn je US-Hinterlegungsschein lag bei 1,26 US-Dollar und damit 0,34 US-Dollar unter der Analystenschätzung. Der Umsatz stieg zwar um 9 Prozent auf 39,64 Milliarden US-Dollar, blieb aber ebenfalls leicht hinter den Erwartungen. Die Alibaba-ADRs reagierten vorbörslich in New York mit einem Minus von rund 4 Prozent.

    Noch härter fällt der Blick auf den Gewinn aus: Der Nettogewinn brach im Jahresvergleich um 75 Prozent auf 1,54 Milliarden US-Dollar ein. Der bereinigte Nettogewinn sank um 38 Prozent, der bereinigte Gewinn je ADS um 42 Prozent. Gleichzeitig fiel das bereinigte EBITA um 30 Prozent auf 4,03 Milliarden US-Dollar. Alibaba führt den Rückgang vor allem auf höhere Technologieinvestitionen zurück.

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    Besonders deutlich zeigt sich die KI-Wette im Cashflow. Die Investitionen stiegen um 75 Prozent auf knapp 10 Milliarden US-Dollar, vor allem wegen des Ausbaus der KI- und Cloud-Infrastruktur. Der freie Cashflow drehte dadurch auf einen Abfluss von 6,58 Milliarden US-Dollar – nach bereits 2,77 Milliarden US-Dollar Minus im Vorjahresquartal.

    Der Grund für diese Ausgaben wächst allerdings rasant: Der Umsatz mit AI Cloud and Compute Services sprang um 45 Prozent auf 7,14 Milliarden US-Dollar. KI-bezogene Produkte erzielten 1,82 Milliarden US-Dollar Umsatz und wuchsen damit das zwölfte Quartal in Folge dreistellig. Gleichzeitig stieg das bereinigte EBITA des Cloud- und Compute-Segments um 133 Prozent auf 830 Millionen US-Dollar.

    Doch nicht jede KI-Investition verdient bereits Geld. Das Segment AI Labs and Applications weitete seinen bereinigten EBITA-Verlust auf 2,04 Milliarden US-Dollar aus – nach rund 475 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Hauptgründe waren höhere Investitionen in KI-Fähigkeiten und steigende Inferenzkosten der Qwen-App. 

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    Für Anleger ist die Rechnung damit klar: Alibaba zeigt starkes KI- und Cloud-Wachstum, doch der Konzern finanziert dieses Tempo derzeit mit deutlich niedrigeren Gewinnen, fast 10 Milliarden US-Dollar Quartalsinvestitionen und Milliardenabflüssen beim freien Cashflow. Die vorbörslichen Verluste zeigen, dass der Markt diese Rechnung zunächst skeptisch bewertet.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,80 % und einem Kurs von 106,4EUR auf Tradegate (20. August 2026, 11:56 Uhr) gehandelt.


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