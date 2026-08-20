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    Wer wusste hier mehr?

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    Mysteriöser Millionen-Kauf in Ethereum vor Trumps Gipfel – dieses Timing stinkt

    Ein anonymes Wallet kauft Tausende Ether kurz vor einem Treffen im Weißen Haus mit Coinbase, Ripple und weiteren Krypto-Größen. Das Timing lässt Fragen offen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Wallet kauft 5.000 ETH vor Treffen im Weißen Haus
    • Staking deutet auf einen langfristigen Horizont hin
    • Ein Zusammenhang mit Insiderwissen bleibt unbelegt
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Wer wusste hier mehr? - Mysteriöser Millionen-Kauf in Ethereum vor Trumps Gipfel – dieses Timing stinkt
    Foto: Alex Brandon - AP

    Ein mysteriöses Krypto-Wallet hat kurz vor dem Krypto-Gipfel im Weißen Haus eine Millionenwette auf Ethereum aufgebaut. Wie TheStreet unter Berufung auf Lookonchain berichtet, kaufte der unbekannte Händler zwei Tage vor dem Treffen 5.000 ETH im Wert von rund 9,53 Millionen US-Dollar und stakete den gesamten Bestand anschließend nahezu vollständig. Insgesamt hat dieselbe Wallet laut Lookonchain inzwischen 10.657 ETH im Wert von mehr als 20 Millionen US-Dollar angesammelt.

    Der Zeitpunkt macht die Transaktion brisant. Am 19. August trafen sich Präsident Donald Trump und CFTC-Chef Mike Selig mit Führungskräften von Coinbase, Ripple, Chainlink und a16z sowie Vertretern von Kalshi und Paradigm im Weißen Haus. Das Treffen begann um 14:30 Uhr Eastern Time und fand in einer Phase statt, in der Washington weiter um neue Regeln für digitale Vermögenswerte ringt. Der Clarity Act steckt in dieser Legislaturperiode bislang fest.

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    Besonders auffällig ist nicht nur die Größe des Kaufs, sondern auch das anschließende Staking. Dabei werden Ether im Netzwerk gebunden, um Transaktionen abzusichern und dafür Erträge zu verdienen. Anders als bei einem kurzfristigen Trade signalisiert das eher einen längeren Anlagehorizont. Genau deshalb wirft der Zeitpunkt die Frage auf, ob der Käufer schlicht auf positive politische Signale setzte – oder möglicherweise mehr wusste als der Markt. Einen Beleg für Insiderwissen gibt es allerdings nicht.

    Für den Ethereum-Kurs selbst war die Transaktion zu klein, um den Markt direkt zu bewegen. Ein Kauf über 9,53 Millionen US-Dollar fällt bei einer Marktkapitalisierung von mehr als 232 Milliarden US-Dollar kaum ins Gewicht. Auffällig bleibt vielmehr das Muster: Große Krypto-Positionen tauchten 2026 bereits mehrfach kurz vor politischen Veranstaltungen oder Ankündigungen der Trump-Regierung auf, ohne dass sich bislang ein Zusammenhang mit Insiderwissen nachweisen ließ.

    Das eigentliche Risiko liegt damit weniger im einzelnen Ethereum-Kauf als in der regulatorischen Grauzone. Wallet-Adressen sind öffentlich, ihre Besitzer bleiben häufig anonym. Gleichzeitig lassen sich klassische Insiderhandelsregeln nur schwer auf Kryptowährungen übertragen. Solange die Identität des Käufers unbekannt bleibt, dürfte kaum zu klären sein, ob es sich um Zufall, gut informierte Spekulation oder tatsächlich einen Wissensvorsprung handelte.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

     


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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