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    Der September kommt

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    Dieser Stratege sieht noch 2026 eine brutale Korrektur im S&P 500

    Die Warnung kommt nicht aus dem Nichts: Bewertung, Stimmung, Konjunktur und Gewinne senden gleichzeitig Signale, die Anleger zuletzt lieber ignoriert haben.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bewertung und Stimmung warnen vor Korrekturrisiko
    • Hohe Gewinnerwartungen bergen erhebliches Abwärtsrisiko
    • Konjunktur und Gewinndynamik verlieren an Schwung
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Der September kommt - Dieser Stratege sieht noch 2026 eine brutale Korrektur im S&P 500
    Foto: Richard Drew - AP

    Die Warnsignale für den US-Aktienmarkt verdichten sich. Jim Paulsen, Ökonom und früherer Wall-Street-Stratege, hält laut MarketWatch noch vor Jahresende eine Korrektur des S&P 500 um 10 bis 20 Prozent für möglich. Besonders heikel: Der Index notiert rund 55 Prozent über seiner durchschnittlichen Nachkriegstrendlinie – höher lag diese Prämie nur auf dem Höhepunkt der Technologieblase im März 2000.

    Auch die Stimmung ist extrem. Das Bull/Bear-Verhältnis von Investors Intelligence liegt bei 3,88 und damit nur knapp unter einem Bereich, der historisch erhöhte Vorsicht signalisiert. Der Bull-and-Bear-Indikator der Bank of America steht sogar bei 9,6 von 10 Punkten – ein Niveau, das als Verkaufssignal gilt. Gleichzeitig ist der Anteil defensiver Aktien an der gesamten Marktkapitalisierung des S&P 500 auf nur noch 17 Prozent gefallen und liegt damit nahe einem Rekordtief.

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    Hinzu kommen sehr hohe Gewinnerwartungen. Die Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie (EPS) des S&P 500 in den kommenden zwölf Monaten liegt fast 90 Prozent über dem durchschnittlich gemeldeten EPS der vergangenen zehn Jahre. Seit 1990 lag dieser Aufschlag im Schnitt nur bei 32 Prozent. Die Bank of America leitet daraus historisch ein Abwärtsrisiko von rund 7 Prozent für den S&P 500 in den nächsten zwölf Monaten ab.

    Auch die Konjunktur könnte Anleger überraschen. Ein starker US-Dollar, hohe Ölpreise, Inflation, steigende langfristige Renditen und schwächeres Geldmengenwachstum wirken mit Verzögerung auf die Wirtschaft. Der unerwartete Verlust von 23.000 US-Arbeitsplätzen im Juli könnte laut Paulsen ein erstes Signal dafür gewesen sein.

    Gleichzeitig verliert die Gewinndynamik an Tempo. Die EPS-Schätzungen für das dritte Quartal stiegen zuletzt nur noch um 0,89 Prozent, nach 1,16 Prozent im vergleichbaren Verlauf nach dem ersten Quartal. Für sich genommen ist das noch kein Bärenmarktsignal, doch eine weitere Abschwächung würde den wichtigsten Treiber der Rally infrage stellen.

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    Zusätzlich steht die saisonal schwächste Phase des Jahres bevor. Der September ist seit 1928 im Schnitt der schlechteste Monat für den S&P 500, das Jahrestief wird historisch häufig zwischen dem 10. und 12. Oktober erreicht. Paulsen erwartet deshalb zwar keine Rezession, aber eine Phase heftiger Rezessionsängste, die noch vor Jahresende eine 10- bis 20-prozentige Korrektur im S&P 500 und sogar einen Bärenmarkt bei US-Technologieaktien auslösen könnte.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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