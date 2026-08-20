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    Neue Lizenzen vergeben

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    Neuseeland forciert Comeback der Öl- und Gasexploration

    Nach LNG-Terminal und Explorationsfonds folgt nun der nächste Schritt auf dem Weg zurück zur inländischen Öl- und Gasförderung: Neuseeland vergibt erstmals nach langer Zeit Lizenzen für Exploration und Produktion.

     

    Der neuseeländische Öl- und Gasexplorer Monumental Energy (ISIN: CA61534D1087, WKN: A3EYZW) ist einer von zahlreichen Akteuren, die sich in Stellung bringen: Auf dem neuseeländischen Öl- und Gasmarkt findet derzeit eine regelrechte Restauration statt.

     

    Monumental Energy baut seine Position im Taranaki-Becken aktiv aus: Das Unternehmen hat gemeinsam mit Partnern eine eigene Explorationsgenehmigung beantragt und von der Behörde grünes Licht erhalten.

     

    Bis zu 40 NZD pro mcf Erdgas – wer auf dem Binnenmarkt liefern kann, erzielt Preise, die rund fünfmal so hoch sind wie in Nordamerika. Durch strategische Partnerschaften und Beteiligungen an produktionsbereiten Feldern im entscheidenden Taranaki-Becken verfügt Monumental Energy über einen unmittelbaren Zugang zu einem aus Produzentensicht täglich attraktiver werdenden Markt.

     

    Das Unternehmen hat eine 25-%-Royalty-Vereinbarung für mehrere Förderbohrungen im Taranaki-Becken abgeschlossen. Aktuell produzieren mehrere Bohrungen, darunter Waihapa H1, Ngaere 1+2 und Moki 2, die pro Tag mehr als 1.000 Barrel Öläquivalent liefern. Im zweiten Halbjahr sollen mit Ngaere 3, Waihapa 4 und Toko 2B drei weitere Bohrungen an den Start gehen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Ziele, die in vergleichsweise kurzer Zeit Öl und Gas liefern sollen.

     

    Monumental hat sich auf Beteiligungen an Bohrungen spezialisiert, die unter den besonderen Umständen des neuseeländischen Marktes eine hohe Wirkung erzielen. Im Kern geht es um die Sanierung früherer Bohrlöcher. Diese Vorgehensweise erlaubt einen raschen Produktionshochlauf bei geringen Risiken und niedrigen Kosten.

     

    Optimismus in Neuseelands Öl- und Gasbranche

     

    Die Dynamik – um nicht von Eile zu sprechen – auf politischer Ebene ist nicht zu übersehen. Die Mitte-Rechts-Koalitionsregierung des Landes erteilte Ende Juli zum ersten Mal seit langer Zeit eine Erdölexplorationsgenehmigung. Das australische Privatunternehmen EnZed Energy erhielt eine 12-jährige Erdölexplorationslizenz für ein 546 km2 großes Gebiet im Offshore-Taranaki-Becken, das entscheidend für die inländische Versorgung ist.

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