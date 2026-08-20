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    Besonders beachtet!

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    Coinbase Aktie weiter aufwärts - 20.08.2026

    Am 20.08.2026 ist die Coinbase Aktie, bisher, um +4,90 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Coinbase Aktie.

    Besonders beachtet! - Coinbase Aktie weiter aufwärts - 20.08.2026
    Foto: Richard Drew - dpa

    Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

    Coinbase aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 20.08.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Coinbase. Mit einer Performance von +4,90 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,53 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Coinbase Aktie. Nach einem Plus von +10,53 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 146,78, mit einem Plus von +4,90 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Obwohl sich die Coinbase Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -15,99 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Coinbase Aktie damit um +13,40 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,76 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -28,28 % verloren.

    Während Coinbase heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,07 %. Damit gehört Coinbase heute zu den auffälligeren Werten.

    Coinbase Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,40 %
    1 Monat +1,76 %
    3 Monate -15,99 %
    1 Jahr -46,02 %
    Stand: 20.08.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur Coinbase Aktie

    Es gibt 223 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,14 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Coinbase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coinbase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Coinbase

    +6,53 %
    +12,96 %
    +2,11 %
    -15,89 %
    -45,33 %
    +110,90 %
    -34,58 %
    -53,65 %
    ISIN:US19260Q1076WKN:A2QP7J
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