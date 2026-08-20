Société Générale: Vom zähen Seitwärtsmarkt zur kraftvollen Kursrally

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 77,00 Euro (19. August 2026) und damit nur moderat unter dem Rekordhoch von 84,26 Euro. Gegenüber dem 3-Jahres-Tief bei 20,18 Euro notiert die Aktie damit ein Vielfaches höher und befindet sich klar im oberen Extrembereich der historischen Spanne. Nach der Hochmarke Anfang August kam es zu leichten Gewinnmitnahmen, die den Kurs von über 84 Euro in den Bereich um 77 Euro zurückführten. Dennoch bleibt die Aktie deutlich näher am 3-Jahres-Hoch als am Tief, was die Stärke des übergeordneten Aufwärtstrends unterstreicht und die aktuelle Bewegung eher als Konsolidierung auf hohem Niveau erscheinen lässt.#/p##

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Aktie der Société Générale einen klaren Wandel: Nach einer längeren Phase moderater Kursschwankungen zwischen grob 20 und 30 Euro kam es ab Ende 2024 zu einer deutlichen Trendbeschleunigung. Auf eine Bodenbildung im Bereich um 20 Euro im Sommer 2024 – mit dem markanten 3-Jahrestief bei rund 20,18 Euro am 5. August 2024 – folgte ein stetiger Aufwärtstrend. Dieser gewann ab Anfang 2025 massiv an Dynamik und führte die Aktie in mehreren Wellen bis zum aktuellen 3-Jahres-Hoch von 84,26 Euro am 7. August 2026. Insgesamt hat sich das Chartbild damit von einem volatilen Seitwärtsmarkt zu einem klaren Aufwärtstrend mit ausgeprägter Trendstruktur entwickelt.#/p##

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie signalisiert intakten Aufwärtstrend

Die 200-Tage-Linie verläuft nach der starken Rally seit Ende 2025 klar aufwärts und spiegelt den mittelfristigen Trend wider. Auf Basis der Kursentwicklung der vergangenen Monate lässt sie sich im Bereich um etwa 70 Euro verorten. Mit einem aktuellen Kurs von 77,00 Euro handelt die Aktie damit rund 10 % oberhalb der 200-Tage-Linie. Dieses Polster nach oben ist typisch für einen reifen, aber weiterhin intakten Bullenmarkt. Solange der Kurs deutlich über dieser langfristigen Durchschnittslinie bleibt und Rücksetzer dort Käufer anziehen, ist der mittelfristige Aufwärtstrend technisch nicht in Frage gestellt.#/p##

Unterstützungen und Widerstände im Überblick

Auf der Unterseite hat sich im Verlauf des Jahres 2026 eine markante Unterstützungszone um 70 Euro herausgebildet, die mehrfach getestet und verteidigt wurde. Darunter bietet der Bereich 65–66 Euro eine weitere wichtige Auffangzone, in der zuvor Rücksetzer im März und Mai 2026 ausgebremst wurden. Erst ein Bruch dieser Zone würde das aktuell bullische Gesamtbild deutlich eintrüben. Auf der Oberseite stellt das Allzeithoch bei 84,26 Euro den zentralen Widerstand dar. Bereits knapp darunter fungiert die Zone 82–83 Euro als kurzfristiger Deckel, an dem in den vergangenen Wochen vermehrt Gewinnmitnahmen einsetzten. Ein nachhaltiger Ausbruch über 84 Euro würde den Weg für eine Fortsetzung der Rally und neue Hochs öffnen, während Rückschläge in Richtung 70 Euro derzeit eher als technische Konsolidationen innerhalb des intakten Aufwärtstrends zu werten sind.#/p##

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Societe Generale Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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