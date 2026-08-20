TKMS Aktie heute im Minus - 20.08.2026

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die TKMS-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +26,87 % zu Buche.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die TKMS Aktie. Mit einer Performance von -2,37 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,41 %, geht es heute bei der TKMS Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,98 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,63 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +45,67 % gewonnen.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,98 % 1 Monat +18,63 % 3 Monate +26,87 % 1 Jahr +1,08 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 20.08.2026, 10:34 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um TKMS’ starke Geschäftsentwicklung mit 20,1 Mrd. Euro Auftragsbestand, neuen U-Boot- und Fregattenaufträgen sowie angehobener Umsatz- und Margenprognose. Dem stehen eine ambitionierte Bewertung mit einem KGV über 50 und eine charttechnisch überkaufte Lage gegenüber. Nach dem Anstieg bis etwa 96–100 Euro erwarten einige Anleger eine Korrektur auf 85–90 Euro, während langfristig weiteres Potenzial gesehen wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,00 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Bei TKMS hält mwb research den ausgewiesenen Auftragsbestand im Branchenvergleich sogar für konservativ - im Unterschied zu anderen Unternehmen der Branche, wir berichteten gestern bereits. Die gesamten 20,6 Milliarden Euro beruhen auf fest …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,16 %. Leonardo notiert im Minus, mit -1,16 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,15 %.

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.