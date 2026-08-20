Gold stiegt gestern sprunghaft an - und der Grund dafür ist, dass der Versuch von Bessent, die Zinsen zu drücken, eine Art verkappte Bankrotterklärung der USA ist! Faktisch versucht der US-Finanzminister zu verhindern, dass längerlaufende US-Staatsanleihen verkauft werden und dadurch die Kapitalmarkt-Zinsen weiter steigen (an denen vor allem die Konsumentenkredit ein den USA hängen). Also könnte man sagen: Nixon hob 1971 die Konvertierbarkeit von Gold in Dollar auf, Bessent dagegen hebt die Konvertierbarkeit von länger laufenden Staatsanleihen in Dollar auf (weil er deren Verkauf durch ausländische Staaten zu verhindern sucht, siehe seine Yen-Intervention). Faktisch werden dadurch die Probleme eher noch größer! Das gilt auch für Trump und seine Ausrufung eines wirtschaftlichen "D-Days" gegen den Iran..

Hinweis aus Video: Super El Nino und Rohstoffe

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Das Video "Gold, Dollar, Zinsen, Schulden: Verkappte Bankrott-Erklärung der USA! " sehen Sie hier..